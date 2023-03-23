Ford Otosan'da borçlanma kararı

Yayınlanma: 23 Mart 2023 - 08:59

Güncelleme: 23 Mart 2023 - 08:59

Ford Otosan yurt içinde nitelikli yatırımcılara satılmak üzere bir yıllık dönem içinde 8 milyar liraya kadar borçlanma aracı ihracına karar verdi.

Şirketten çarşamba akşamı KAP'a yapılan açıklamada, TL cinsi olacak ve piyasa koşullarına bağlı olarak belirlenecek ihraç için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulacağı belirtildi.



