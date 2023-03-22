Ford’un elektrikli Explorer’ı gün yüzüne çıktı

Yayınlanma: 22 Mart 2023 - 07:00

Güncelleme: 22 Mart 2023 - 07:00

Ford'un tamamen elektrikli modeli yeni Explorer, tam donanımlı bilgi-eğlence sistemi, 15 inç hareketli ekranı, kablosuz uygulama entegrasyonu ve gelişmiş sürücü yardımı ile dikkat çekiyor.

Explorer'ın, hızlı şarjla yüzde 10’dan yüzde 80’e 25 dakikada çıktığı açıklandı. Şerit değiştirme desteği ve masajlı sürücü koltuğu gibi özelliklerin de yeni modelde sunulduğu öğrenildi.

Almanya'da tasarlanıp üretilen tamamen elektrikli yeni Explorer, 470 litrelik bagaj hacmi ve beş koltuğuyla Ford'un en yeni elektrikli otomobili. Sürücü ve ön koltuktaki yolcu arasındaki 17 litrelik konsol, 15 inçlik bir dizüstü bilgisayar konulacak alan sağlarken özel bir dolap ve akıllı bagaj kapağı da Explorer'da dikkat çeken ayrıntılar oluyor.

'FORD ELEKTRİKLİ OTOMOBİLLERİN ÖNCÜSÜ'

Ford Model e Avrupa Genel Müdürü Martin Sander, “Explorer, yeni nesil ve heyecan verici Ford elektrikli otomobillerin öncüsü. Amerikan köklerimize sahip, ancak Avrupa'daki müşterilerimiz için Köln'de üretildi. Büyük maceralar için yolculuğa hazır ve müşterilerimizin sürüş sırasında günlük ihtiyaçlarını karşılayacak her şeye sahip” dedi.

Explorer'ın SYNC Move bilgi-eğlence sistemi yalnızca yolcuları bağlantıda tutmakla kalmıyor, aynı zamanda sürücüyle uyumlu olacak şekilde yukarı ve aşağı kaydırılabilen ve değerli eşyalar için özel bir saklama alanını gizleyen hareketli 15 inç dokunmatik ekrana da sahip. İki büyük akıllı telefon taşıyabilen bölme, standart olarak bir kablosuz şarj özelliğiyle birlikte sunuluyor ve SYNC Move, Android Auto ve Apple CarPlay ile kablosuz uyumluluk sağlıyor.

Avrupa'da ilk kez bir Ford modelinde, gösterge koluna dokunarak şerit değiştirmek için Assisted Lane Change ve yoğun şehir merkezlerinde kapıları açmadan önce yaklaşan bisiklet sürücülerini bildiren Clear Exit Assist sürücü destek sistemleri sunuluyor.

SİPARİŞ TARİHİ

Explorer ve Explorer Premium olarak iki versiyona sahip olan tamamen elektrikli yeni Explorer, Avrupa pazarlarında bu yıl sonu itibarıyla sipariş edilebilecek. Türkiye’de ise önümüzdeki dönemde kullanıcılarla buluşacak.