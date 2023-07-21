Ford Otosan'dan sürdürülebilirlik raporu

Yayınlanma: 21.07.2023 - 16:37

Güncelleme: 21.07.2023 - 16:37

Ford Otosan açıklamasına göre, 'Gelecek Şimdi' vizyonunu merkeze alan şirket, çalışanlarını, tedarikçilerini, bayi ağını ve iş ortaklarını sürdürülebilirlik çalışmalarına dahil ederek tüm ekosistemde kararlı adımlarla ilerliyor.

Ford Otosan, iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak üzere yakın gelecekte satacağı araçlarda sıfır emisyon; tesislerinde, tedarikçilerinde ve lojistik hizmetlerinde ise karbon nötr olma hedefi doğrultusunda 2021 yılında yaptığı 20,5 milyar TL'lik yatırımla elektrikli ve bağlantılı yeni nesil ticari araçlar ve batarya montaj tesisi projelerini hayata geçirmeye başladı.

Türkiye'deki tüm üretim tesislerinde ve ar-ge merkezinde, 2030'da karbon nötr olmayı da amaçlayan Ford Otosan, Bilim Temelli Hedefler Girişimi'ne emisyon azaltma taahhüdünde bulundu. Ayrıca, iklim değişikliği skorunu B'den A-'ye yükselterek Karbon Saydamlık Projesi kapsamında da başarılı bir performans sergiledi.

Ford Otosan, başta iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla binek araçlarda 2030, hafif ve orta ticari araçlarda 2035, ağır ticari araçlarda ise 2040 itibarıyla sadece sıfır emisyonlu araç satışı hedefliyor.

Türkiye'deki tüm üretim tesisleri ve ar-ge merkezinde, 2030'da karbon nötr olmayı amaçlayan şirket, kısa vadeli SBTi hedefleriyle Kapsam 1 ve 2 sera gazı emisyonlarını 2017 baz yılına göre, 2030 yılına kadar yüzde 78 azaltmayı, satılan araçların kullanımından kaynaklanan Kapsam 3 sera gazı emisyonlarını 2021 baz yılına göre, 2030 yılına kadar araç kilometresi başına yüzde 50 azaltmayı taahhüt ediyor.

Ayrıca, tedarik zincirindeki 300'den fazla tedarikçisinin ve şirket lojistik operasyonlarının 2035'te karbon nötr olmasını amaçlıyor.

Ford Otosan, üretimini ve satışını gerçekleştirdiği binek, hafif-orta ticari ve ağır ticari segmentlerindeki içten yanmalı araçlar için yaşam döngü analizlerini tamamladı.

TAMAMI YENİLENEBİLİR ENERJİ

Ford Otosan, 2022 yılında 1.034.753,44 GJ yenilenebilir elektrik enerjisi satın alımı ile 124.534,266 ton karbondioksit salımının önüne geçti. Ford Otosan'ın Gölcük, Yeniköy, Eskişehir ve Sancaktepe yerleşkelerinde kullanılan enerjinin tamamının yüzde 100 yenilenebilir kaynaklardan tedarik edildiği uluslararası geçerliliği olan I-REC sertifikaları ile belgelendi.

Tedarik zincirindeki sürdürülebilirlik çalışmalarına büyük önem veren Ford Otosan, CDP Tedarikçi İlişkileri Derecelendirmesi'nde A notuna yükselerek lider konumuna ulaştı.

Ford Otosan, tedarikçilerinin yanı sıra aynı zamanda bayilerinin de karbon ayak izini azaltma amacıyla fiziksel dönüşüm sürecini de başlattı. Şirket, güneş panelleri kurulumu ve elektrikli araç altyapı hazırlıkları gibi adımlarla bayilerin çevresel etkisini azaltmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Refinitiv'in Küresel Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Endeksi'nde yer alan ilk 100 şirketten biri olan Ford Otosan, Refinitiv ESG skoruyla A derecesi aldı.

Aynı zamanda, kadın istihdam lideri olarak da öne çıkan Ford Otosan, Bloomberg Cinsiyet Eşitliği Endeksi'nde üçüncü kez yer alma başarısını gösterdi. Kadın çalışan oranını 2022'de yüzde 20'ye yükseltirken, yeni işe alınan çalışanların yüzde 26,62'sini kadınlar oluşturdu.

Ayrıca Ford Otosan, iklim değişikliğiyle mücadele, fırsat eşitliği, verimli enerji kullanımı, tedarik zinciri yönetimi ve dijital dönüşüm gibi önemli konularda ilerlemeler kaydetmeyi sürdüreceğini taahhüt ediyor.