Mercedes’in iki modeline 700 bin lira zam!

Yayınlanma: 20.07.2023 - 18:12

Güncelleme: 20.07.2023 - 18:12

Genel seçimlerin ardından döviz kurlarının serbest bırakılmasıyla birlikte kurda rekor artış yaşandı. Artışlar, otomobil fiyatlarında zam fırtınasına neden oldu. Her gün farklı bir otomobil grubuna zam geliyor.

Bu zamlar Mercedes’in iki elektrikli modeline de yansıdı. Söz konusu zammı Twitter’dan duyuran otomotiv gazetecisi Emre Özpeynirci, özel tüketim vergisindeki matrah düzenlemesine dikkat çekerek bunun ‘gizli zam’ olduğunu yazdı.

Özpeynirci’nin mesajı şöyle:

“Mercedes’in mayıs sonunda fiyatları açıklanan, temmuz ayında ise teslim edilmeye başlayan elektrikli EQA modelinin fiyatı 708 bin, EQB modelinin fiyatı ise 740 bin TL zamlandı. Bu zamda kurlardaki artışın dışında %10 olan ÖTV’sinin %40’a çıkması etkili oldu. Hep diyorum ÖTV’de ‘matrah sistemi’ gizli zamdır.”