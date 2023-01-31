Ford ve Lincoln'den geri çağırma

Yayınlanma: 31 Ocak 2023 - 11:49

Güncelleme: 31 Ocak 2023 - 11:49

Ford ve Lincoln'e ait 382.759 araç geri çağrılacak. NHTSA’dan yapılan açıklamaya göre Ford ve Lincoln’e ait bazı modellerde geri görüş kamerasında bir arıza bulunuyor. Bu rapora göre geri görüş kamerası bilgi – eğlence sisteminde mavi renkli bir ekranın belirmesine neden oluyor.

Geri çağırma 19 Ekim 2018 ile 3 Ocak 2023 tarihleri arasında üretilen 279.000 adet Ford Explorer ve 17 Eylül 2019’dan 15 Aralık 2022’ye kadar üretilen Lincoln Aviator ile Lincoln Corsair modellerini kapsıyor.

360 derecelik geriş görüş kamerasına sahip modeller arka kameradan gelen görüntüyü sürücüye yansıtmakta başarısız oluyor. Bu da sürücünün geri manevralarda kaza riskini artırıyor. Rapora göre bu sorun tamamen yazılım kaynaklı.

Geçtiğimiz sene en çok araç çağıran otomobil markası Ford olmuştu. Otomobil üreticisi geçen sene yaklaşık 3 milyon aracını tek seferde geri çağırmıştı.