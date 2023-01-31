Chery modelleri Türkiye yolunda

Yayınlanma: 31 Ocak 2023 - 07:00

Güncelleme: 31 Ocak 2023 - 07:00

2023’ün ilkbahar aylarında Türkiye pazarına girmeye hazırlanan Chery, TIGGO 8 PRO, TIGGO 7 PRO ve ilk küresel modeli OMODA 5’i de kapsayan ilk Türkiye sevkıyatını Çin’in Wuhu Limanı’ndan gerçekleştirdi.

Yapılan sevkiyatla ilgili olarak Chery Otomobil Sanayi Ve Ticaret A.Ş. Başkanı Fenghuo Si şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye, mükemmel bir coğrafi konuma ve gelişmiş otomotiv endüstrisine sahip bir ülke, Avrupa ve Asya’ya yayılmış durumda.

Ayrıca Türkiye, Chery için her zaman en önemli stratejik pazarlardan biri oldu.

Chery Otomobil Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak bölge için bağımsız bir ekip ve işletme organizasyonu kurarak yatırım yaptık.

Daha önce yaptığımız pazar araştırması ve müşteri beklentileri analizlerine dayanarak, limanımızdan ayrılan üç modelimiz, Chery’nin en güncel teknolojisini temsil ediyor.”

TÜRKİYE PAZARINA GİRİYOR

Bugüne kadarki küresel satış hacmi, 2.35 milyon adet ihracat dahil olmak üzere ise 11.1 milyon adedi aşan Chery Türkiye pazarına giriş yapmaya hazırlanıyor.

Chery’nin, dünyanın 80’den fazla ülkesinde satışa sunulan TIGGO 8 PRO, TIGGO 7 PRO ve ilk küresel modeli OMODA 5’in ilk partileri, 20 Ocak 2023’te Çin’in Wuhu Limanı’ndan Türkiye’ye törenle sevk edildi.