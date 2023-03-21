Elektrikli Harley-Davidson Avrupa'da yola çıktı

Yayınlanma: 21 Mart 2023 - 07:00

Güncelleme: 21 Mart 2023 - 07:00

Harley-Davidson'a ait LiveWire markasının ilk tamamen elektrikli motosikleti için artık Avrupa'da ön sipariş verilebiliyor. Almanya, Fransa, Hollanda ve İngiltere'deki müşteriler 100 Euro peşinat ödeyerek bir LiveWire One rezerve edebiliyor.

Elektrikli motosiklet, Almanya'da 24.990 Euro'dan başlayan fiyatlarla çevrimiçi olarak satın alınabiliyor. Bu da LiveWire One'ı 2019'da Harley-Davidson markası altında yapılan ilk denemeden daha ucuz hale getiriyor. O dönemde model Almanya'da 32.995 Euro'dan satışa sunuluyordu.

Fransa'da 25 in 290 Euro ve Hollanda'da ise 25 bin 390 Euro'dan başlayan model İngiltere'de ise 26 bin 220 Euro'dan başlayan fiyatlarla satılıyor.

LIVEWIRE ONE

LiveWire One 15,4 kWh batarya ile donatılmış olup, şehir içinde 225 km ve otoyolda 145km'lik bir menzile izin veriyor.

2019'da ilk kez tanıtıldığında LiveWire'ın 78 kW'lık bir elektrikli sürücüye sahip olduğu ve 177 km/s azami hıza sahip olduğu söyleniyordu ancak motorla ilgili güncel ayrıntılar yok.

Sürüşe hazır motosikletin 255 kilogram ağırlığında olduğu iddia ediliyor.