Ford'un ilk elektrikli ticari modeli E-Transit hattan indi

07 Nisan 2022 Perşembe, 16:10

Ford Otosan, Ford’un Avrupa’daki ilk elektrikli ticari aracı Ford E-Transit’i, Kocaeli fabrikalarında hattan indirdi.

Törene, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Koç Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Ford Otosan Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yıldırım Koç, Ford Otosan Genel Müdürü Güven Özyurt ve Ford Otosan çalışanları katıldı.

Ford Otosan, otomotiv sanayisinin dönüşümündeki liderliğini elektrifikasyon sürecine de taşıyor. Daha önce Gölcük Fabrikasında Plug-in Hybrid (PHEV) üretimi için yeni bir seri üretim hattı açan Ford Otosan, burada üretilen Türkiye’nin segmentinde ilk PHEV ticari araçlarıyla uluslararası ödüller elde etmişti. Geçen yıl Mart ayında açıklanan, elektrikli ve bağlantılı yeni nesil ticari araç projelerine yönelik 10 yıl etki süresine sahip, 2 milyar Euro tutarındaki yatırım planının önemli adımlarından biri ise, E-Transit’in üretimiyle hayata geçiyor.

Batarya montajı dahil Türkiye’de üretilen ilk tam elektrikli ticari aracın üretim sorumluluğu ile, Ford Otosan Kocaeli Fabrikaları da Türkiye’nin ilk elektrikli araç entegre üretim tesisi konumuna ulaştı. Elektrik enerjisinin tamamını yüzde 100 yenilenebilir kaynaklardan elde eden Gölcük fabrikasında üretilen Avrupa’nın en güçlü tam elektrikli ticari aracı E-Transit, bu anlamda Ford Otosan’ın elektrifikasyon yolculuğunda önemli bir kilometre taşı.

BAKAN VARANK: ELEKTRİKLİ ARAÇ PAZARINDAN ASLAN PAYINI ALMAYA TALİBİZ

Törende yaptığı konuşmada otomotiv sanayisinin Türkiye’nin ihracatı açısından önemine değindi ve otomotivde yeni nesil araçlara doğru yaşanan dönüşümde, Türkiye’nin öncü olması gerektiğini belirten Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank şunları söyledi:

Bugün dönüşümün karşısında devletler bile direnemiyorlar. Direnmek yerin uyum sağlamak takınılacak en doğru tutum olacaktır. Her dönüşüm kendi içerisinde ciddi zorluklar barındırır. Bizim gibi gelişmekte olan ülkeler için dönüşüm aynı zamanda büyük fırsatlar da demektir. En güzel örneğini insansız hava araçlarında yaşadık. Türkiye belki de ilk defa bir teknolojiye öncülük eden ülkeler arasında yer almış durumda.

İklimin itici gücüyle birçok ülke tamamen elektrikli araçlara geçiş noktasında takvimleri ortaya koydular. 2030 yılına geldiğimiz zaman dünyadaki elektrikli araç satışının tüm satışların yüzde 30’unu aşması bekleniyor. Ayrıca otonom ve bağlantılı araçlarda teknolojik gelişim süratle devam ediyor. Otomotivdeki potansiyelimiz yüksek, dünyadaki en büyük 14 üreticiden bir tanesiyiz. Ford Türkiye’de batarya yatırımı yapacağını, Koç Holding’in de buna ortak olma niyetini kamuoyuna ilan etti. Togg tarafından da binek araçlar batarya konusundaki gelişmeleri takip ediyorsunuz. Aspilsan yerlilik tüm batarya üretim tesisi silindirik pil üretme konusunda seri üretim aşamasına gelmiş durumda yakında açılışını gerçekleştireceğiz.Elektrikli araç pazarından aslan payını almaya talibiz" dedi.

ALİ KOÇ: TÜRK OTOMOTİV SANAYİSİNİN ULAŞTIĞI ZİRVEYİ KUTLUYORUZ

Koç Topluluğu ve Ford Motor Company arasındaki köklü ortaklığın simgesi Ford Otosan'ın ‘ilk’leri başarmaya ve değer üretmeye devam etmekte olduğunu vurgulayan Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Ford Otosan Yönetim Kurulu Başkanı Ali Y. Koç ise şunları söyledi:

Topluluğu ve Ford Otosan olarak sadece bizim için gurur verici bir adım atmıyoruz, Türk otomotiv sanayisinin geldiği noktayı ülkemiz sanayisinin üretim ve insan gücü açısından ulaştığı zirveyi kutluyoruz” dedi.

Koç ayrıca, “Sayın Bakanımızı dün görmüşsünüzdür Togg aracını test etti. O da bizim otomotiv sanayimizin gururudur. Bir gün sonra kısmet burada elektrik ticari araç kullanacak. Gururla ifade etmek isterim ki Ford’un ilk elektrikli ticari modeli e-transitin ülkemizde Türk mühendis ve işçileri tarafından üretiliyor olması Türk Cumhuriyetinin ilk yıllarından itibaren adım adım büyüyen sanayinin topyekûn neticesidir” diye ekledi.



