Fortune 500 Türkiye sonuçları açıklandı

Yayınlanma: 08.07.2024 - 17:48

Güncelleme: 08.07.2024 - 17:48

Fortune Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, Fortune Türkiye ve CRIF Türkiye işbirliği ile gerçekleştirilen Fortune 500 Türkiye 2023 Araştırmasının sonuçları, değişen ekonomi politikaları ve küresel jeopolitik risklere rağmen şirketlerin net karlarını önemli oranda artırabildiklerini ortaya çıkardı.

Fortune 500 Türkiye 2023 şirketlerinin, toplam net karı 2022'ye göre yüzde 77,2 artarak 965 milyar 800 milyon liraya çıktı, 1 trilyon sınırına yaklaştı.

Esas faaliyet kar marjının bir önceki yıla göre 1,71 puan azaldığı aktarılan araştırmada, diğer gelir gider dengesinin 3,11 puan, finansman giderlerinin ise 1,67 puan arttığı görüldü.

Şirketlerin vergi öncesi kar marjı, bir önceki yıla göre 0,27 puan azalmasına karşın net kar marjı yüzde 7,53'e yükseldi. Böylece 2023'te son 5 yılın en düşük esas faaliyet kar marjı gerçekleşirken en yüksek net kar marjı elde edildi.

Fortune 500 Türkiye 2023 Araştırmasına göre, enflasyon muhasebesinin uygulamaya girmesi farklılaşan bir bilanço yapısının ortaya çıkmasına neden oldu. 500 şirketin toplam net satışları 2022'ye kıyasla yüzde 60,6 artışla 12 trilyon 828 milyar liraya çıktı.

Finansal tablolarını UFRS kapsamında hazırlayan şirketlerin toplam net satışları reel olarak yüzde 3,61 arttı. UFRS uyarınca hazırlamamış olan şirketlerin toplam net satışları nominal olarak yüzde 33,53 artarken, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) dikkate alındığında reel olarak yüzde 7,41 daralma görüldü.

LİSTEDE İLK 3 SIRALAMA DEĞİŞMEDİ

Fortune 500 Türkiye 2023 Araştırmasında, net satış rakamlarına göre yapılan listede ilk sırada yeniden 839 milyar liralık satış geliriyle Enerji Piyasaları İşletmesi AŞ (EPİAŞ) yer aldı.

Türkiye Petrol Rafinerileri AŞ (Tüpraş) 686 milyar liralık satış geliriyle ikinci olurken, Tüpraş'ı 504 milyar lira net satış geliriyle Türk Hava Yolları (THY) izledi.

Listenin ilk 10'unda sırasıyla Ahlatcı Kuyumculuk Sanayi ve Ticaret, Ford Otomotiv Sanayi, Petrol Ofisi, BİM Birleşik Mağazalar, Opet, Arçelik ve Shell&Turcas Petrol AŞ yer aldı.

24 ŞİRKETİN GELİRİ 100 MİLYARI AŞTI

Fortune 500 Türkiye 2023 listesinde yer alan şirketler içinde net satış gelirleri 10 milyar liranın üzerinde olan şirket sayısında büyük artış yaşandı. Söz konusu şirket sayısı 2023'te bir önceki yıla göre 80 adet artarak 218'ye yükseldi.

Net satışları 25 milyar liranın üzerinde olan şirket sayısı 26 adet artışla 85 olurken, 50 milyar liranın üzerinde net satış gelirine sahip olan şirket sayısı 43'e çıktı. 100 milyar liranın üzerinde net satış gelirine sahip olan şirket sayısı ise 24'e ulaştı.

Fortune 500 Türkiye listesine girmenin çıtası da artış gösterdi. Ciro alt sınırı 2022'ye göre yüzde 62,7 artarak 3 milyar 621 milyon liraya yükseldi. Araştırmada, söz konusu alt sınırın her sene artmasının, şirketlerin önemli büyüklüklere ulaştıkları ve küresel rekabet sisteminde bu ölçekleriyle etkilerini artırabileceklerinin bir göstergesi olduğu belirtildi.

İHRACAT TL BAZINDA 46,4 ARTTI

Araştırmada, küresel ticaretin zayıflamasının Fortune 500 Türkiye şirketlerinin toplam ihracatına etkili olduğu kaydedildi. Bu şirketlerin toplam ihracatı 2022'ye göre TL bazında yüzde 46,4 artarak 3 trilyon 118 milyar liraya yükseldi.

Dolar bazında bakıldığında ise 2023'te Fortune 500 şirketlerinin toplam ihracatının yüzde 2,1 ile düşük bir performans sergilediği görüldü.

BORSADA İŞLEM GÖREN ŞİRKETLERDEN REKOR

Fortune 500 Türkiye listesinde borsa şirketlerinin sayısı geçen yıl gerçekleşen halka arzların da etkisiyle bir önceki yıla göre arttı.

Artan yerli yatırımcı sayısının yanı sıra sermaye piyasalarının sunduğu finansman olanakları şirketlerin sermaye piyasalarına olan ilgisini artırdı.

Gerçekleşen halka arzların etkisiyle Fortune 500 Türkiye şirket sıralamasında yer alan Borsa İstanbul'da işlem gören şirket sayısı 2023'te 138'e çıktı. Bu sayı ile Fortune 500 Türkiye Araştırmasının ilk yıl olan 2007'den bu yana en yüksek BİST şirketi sayısına ulaşıldı.

Karlılıkta sağlanan önemli iyileşmeler ve artışlara rağmen Fortune 500 Türkiye listesindeki şirketlerin istihdamı 2023'te yüzde 1,1'lik sınırlı artışla 1 milyon 391 bine yükseldi.