THY'nin yatırım şirketi kurmasına tepki! 'Rant şirketine dönüşen THY başına buyruk hareket edemez'

Yayınlanma: 08.07.2024 - 14:08

Güncelleme: 08.07.2024 - 14:08

Türk Hava Yolları (THY) yüzde 100 iştirakı olan "THY Yatırım Yönetim AŞ" kurulmasına karar verdi.

THY'den KAP'a yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulumuzca Ortaklığımız ana faaliyet konusu dışında kalan çeşitli yatırım projelerinin bir iştirak şirket üzerinden yönetilmesi amacıyla yüzde 100 Türk Hava Yolları iştiraki olan "THY Yatırım Yönetim A.Ş." şirketinin kurulmasına karar verilmiştir." bilgilerine yer verildi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, “THY yönetimi çıkıp ayrıntılı açıklama yapmak zorundadır. THY ve AJet’in sorunları ortada dururken, bir yatırım şirketine odaklanmak ne kadar doğru?” sorusunu yöneltti.

"BURALARDA KİMLER İSTİHDAM EDİLECEK"

"Türk Hava Yolları neyin peşinde" diyen Karabat, şunları kaydetti:

"Anadolu Jet kapatıldı, yerine kurulan AJet’te her gün ayrı bir skandal yaşanıyor. Yolcuların şikayetleri, rötarlar, kötü hizmet arşa çıkmış durumda… Bununla beraber THY uçaklarında fahiş fiyat politikası devam ediyor. Özellikle yurt dışı uçak bilet fiyatları akla mantığa uymayan pahalı seviyelerden satılıyor. Tüm bunlar yaşanırken THY ne yaptı? 2,5 milyar TL sermayeli yatırım şirketi kurdu. THY'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderilen açıklamada, "Yönetim Kurulumuzca Ortaklığımız ana faaliyet konusu dışında kalan çeşitli yatırım projelerinin bir iştirak şirket üzerinden yönetilmesi amacıyla yüzde 100 Türk Hava Yolları iştiraki olan 'THY Yatırım Yönetim A.Ş.' şirketinin kurulmasına karar verilmiştir." Yandaşların istihdam üssü haline getirilen THY, 2,5 milyar TL gibi dev bir bütçe ile şirket kuruyor. Hangi sektörlere yatırım yapılacak? Enerji, gayrimenkul, gıda mı? Buralarda kimler istihdam edilecek? Hazır şirketler mi satın alınacak? Neye göre bu planlamalar yapıldı? Yoksa sermaye piyasalarına yönelik adımlar mı atılacak? Kısacık KAP açıklaması ile geçiştirilemeyecek bir konu. Bizim de kulağımıza gelen bazı duyumlar var. Özellikle AJet ile ilgili… THY yönetimi çıkıp ayrıntılı açıklama yapmak zorundadır. THY ve AJet’in sorunları ortada dururken, bir yatırım şirketine odaklanmak ne kadar doğru? Lafa gelince özel şirket gibi davranan, ama gerçekte AKP’lilerin istihdam edildiği rant şirketine dönüşen THY başına buyruk hareket edemez.”