Avrupa Merkez Bankası cephesinde faiz patikası yorumları

Yayınlanma: 26.04.2023 - 07:00

Güncelleme: 26.04.2023 - 07:00

Avrupa Merkez Bankası’nın (AMB) yönetim konseyi üyelerinden Francois Villeroy de Galhau gelecekte yapılacak faiz artışlarının büyüklük ve sayı olarak daha sınırlı olması gerektiği değerlendirmesinde bulundu. Faiz konusunda 25 baz puan artışı büyük ihtilam görülüreken 50 baz puanın masadan kalkmadığını savunan üye de var.

Avrupa Merkez Bankası'nın 4 Mayıs'ta yapılacak Yönetim Konseyi toplantısında faiz artırımına devam etmesi, ancak bunu daha yavaş bir hızla yapması bekleniyor.

Le Figaro’ya konuşan Fransa Merkez Bankası Başkanı Villeroy, halihazırda gerçekleştirilmiş faiz artışlarının etkisinin önümüzdeki dönemde zaten görüleceğini, patikanın büyük bölümünün tamamlandığını söyledi.

“Birkaç faiz artışı daha olabilir” diyen Villeroy, “Ama bana göre hem sayıca hem de büyüklük açısından sınırlı olmalılar” ifadelerini kullandı. Piyasalar şu anda AMB’nin gelecek ay 25 baz puan faiz artımasını yüzde 100 ihtimal olarak fiyatlıyorlar.

ANKETLER 25 BAZ PUAN DİYOR

Reuters tarafından yapılan ankete katılan 69 ekonomistten 57'sine göre AMB 4 Mayıs toplantısında faizi 25 baz puan artırarak yüzde 3,25'e çıkaracak. 12 ekonomist ise 50 baz puan artırım bekliyorlar.

Ancak 4 Mayıs'ta yapılacak artırım AMB'nin son faiz artırımı olmayacak. Medyan tahmin AMB'nin mevduat faizinin Haziran'da yüzde 3,50 seviyesinde tepe yapacağını gösteriyor. Ancak 68 ekonomistin 30'u yıl sonuna kadar faizin yüzde 3,75 veya daha yukarı gideceğini öngörmeye devam ediyorlar.

"50 BAZ PUAN MASADAN KALKMADI"

AMB üyesi ve İrlanda Merkez Bankası Başkanı Gabriel Makhlouf, "Gelecek politika kararımızı bir hafta içinde vereceğiz ve bu kararı verirken gelecek verilere odaklanacağız. Ancak şu ana kadarki kanıtlar, politikada sıkılaştırmayı durdurmayı planlamaya başlamamız için çok erken olduğuna işaret ediyorlar" derken, AMB Yönetim Kurulu üyesi Isabel Schnabel ise "Faiz artırımlarına ihtiyaç olduğu açık, ancak faiz artırımının büyüklüğü gelecek verilere bağlı olacak. Verilere bağlı olmak 50 baz puanlık bir artırım olasılığının masadan kalkmadığı anlamına geliyor" değerlendirmesinde bulundu.



