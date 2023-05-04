Son Dakika... Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Son dakika gelişmesi... Avrupa Merkez Bankası (ECB), piyasa beklentileri doğrultusunda 3 temel politika faizini 25 baz puan artırdı.
Avrupa Merkez Bankası (ECB), piyasa beklentileri doğrultusunda 3 temel politika faizini 25 baz puan artırdı.
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