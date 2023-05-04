Son Dakika... Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Son dakika gelişmesi... Avrupa Merkez Bankası (ECB), piyasa beklentileri doğrultusunda 3 temel politika faizini 25 baz puan artırdı.

AA
Yayınlanma: 04.05.2023 - 15:22
Son Dakika... Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
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Avrupa Merkez Bankası (ECB), piyasa beklentileri doğrultusunda 3 temel politika faizini 25 baz puan artırdı.

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Avrupa Merkez Bankası Son dakika Faiz kararı

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