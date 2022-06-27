Fransa Maliye Bakanı: Enflasyon yıl sonunda yüzde 5'e düşecek
Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire, Fransa'da enflasyonun e enflasyonun yıl sonuna kadar yüzde 5 civarına düşmesini beklediğini söyledi.
Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire, Fransa'da enflasyonun hali hazırda tepe yaptığını ve enflasyonun yıl sonuna kadar yüzde 5 civarına düşmesini beklediğini söyledi.
Bununla birlikte, tüketici fiyatlarının 2023 yılında gerilemeye başlamadan önce, önümüzdeki haftalarda artmaya devam edeceği uyarısında buluna Le Maire, enflasyondaki yükseliş nedeniyle sosyal refah harcamalarını yüzde 3,5 artıracaklarını da belirtti.
Fransa'da yıllık enflasyon Mayıs ayında yüzde 5,8 olmuştu.
Video Haberler
- MHP'den Ahmet Davutoğlu'na günler sonra videolu yanıt
- İnebolu kaymakamı uyardı: Üst katlara çıkın
- Taksiciye 'sür lan' dedi, ortalık karıştı
- Karadeniz'de kırmızı alarm
- İpi kopan paraşüt metrelerce yüksekte böyle sürüklendi
- 'Erdoğan ile oynuyorlar'
- Ehliyetsiz sürücü ara sokakta takla attı
- Ahmed Arif büstüne saldırı
- 'Yunanistan’a barış için gittik'
- Tekme, yumruk ve dubalarla saldırdılar
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Peker cinayetin sır perdesini kaldırırsa...'
- BDDK'den ticari kredi kullanımına dair yeni açıklama
- 'AKP ve HDP arasında yeni bir çözüm süreci' iddiası
- 'Bunu gör arkadaş...'
- Erdoğan'ın adaylığıyla ilgili yorum
- 'Bilal Oğlan Federasyonu'
- 'Yeni bir dalga kapıda' diyerek tarih verdi
- 'Erdoğan ile oynuyorlar'
- Bakanlık uyuyor, vakalar uçuyor
- Taksim'de 'Onur Yürüyüşü' öncesi gözaltı