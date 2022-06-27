Fransa Maliye Bakanı: Enflasyon yıl sonunda yüzde 5'e düşecek

Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire, Fransa'da enflasyonun e enflasyonun yıl sonuna kadar yüzde 5 civarına düşmesini beklediğini söyledi.

cumhuriyet.com.tr
27 Haziran 2022 Pazartesi, 10:46
Fransa Maliye Bakanı: Enflasyon yıl sonunda yüzde 5'e düşecek
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Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire, Fransa'da enflasyonun hali hazırda tepe yaptığını ve enflasyonun yıl sonuna kadar yüzde 5 civarına düşmesini beklediğini söyledi.

Bununla birlikte, tüketici fiyatlarının 2023 yılında gerilemeye başlamadan önce, önümüzdeki haftalarda artmaya devam edeceği uyarısında buluna Le Maire, enflasyondaki yükseliş nedeniyle sosyal refah harcamalarını yüzde 3,5 artıracaklarını da belirtti

Fransa'da yıllık enflasyon Mayıs ayında yüzde 5,8 olmuştu.


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