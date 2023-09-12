Fransa'da TotalEnergies zamlar yüzünden tavan fiyat getirdi

Fransa'da benzin fiyatlarının bazı bölgelerde 2 Euro'yu geçmesi üzerine gelen tepkilerin ardından TotalEnergies, ülkede 1.99 Euro'luk akaryakıt tavan fiyatlarını 2024'te de sürdüreceklerini duyurdu.

AA
Yayınlanma: 12.09.2023 - 13:06
Fransa'da TotalEnergies zamlar yüzünden tavan fiyat getirdi
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Fransa'da TotalEnergies 1,99 Euro'luk akaryakıt tavan fiyatını 2024'te de sürdürecek.

TotalEnergies'den yapılan açıklamada, Enerji Dönüşüm Bakanlığı himayesinde akaryakıt distribütörleri ile büyük ve orta ölçekli perakendecilerle toplantı yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, fiyatlar artsa da TotalEnergies'in ülkedeki 3 bin 400 istasyonunda akaryakıt tavan fiyatları için uygulanan tarifenin gelecek yıl da devam edeceği kaydedildi.

Buna göre, litre başına benzin ve dizel için halihazırdaki 1,99 Euro'luk tavan fiyat 2024'te de geçerli olacak.

Şirket, daha önce de 31 Aralık'a kadar Fransa'daki otoyollarda hizmet veren istasyonları da dahil olmak üzere benzin istasyonlarının tamamında akaryakıt fiyatlarının 1,99 Euro'yu geçmeyeceğini duyurmuştu.


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