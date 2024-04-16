FreshDirect ve BiTaksi satılıyor mu?

Sky News'in haberine göre online market uygulaması Getir, kriz görüşmelerinin ortasında ABD merkezli FreshDirect ve Türkiye merkezli araç çağırma hizmeti BiTaksi'yi elden çıkarmaya hazırlanıyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.04.2024 - 14:22
FreshDirect ve BiTaksi satılıyor mu?
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Hızlı teslimat şirketi Getir, krizden çıkmak amacıyla yeniden yapılandırma görüşmeleri kapsamında FreshDirect ve BiTaksi uygulamalarını elden çıkarmayı değerlendiriyor.

Sky News'de yer alan habere göre, Türkiye'de kurulan ve İngiltere'de çok sayıda varlığı bulunan Getir, geçen yılın sonlarında satın aldığı ABD merkezli online market uygulaması FreshDirect de dahil olmak üzere olası satışları değerlendiriyor.

Haberde üç yıllık anlaşmayla Tottenham Hotspur'un antrenman ekipmanlarına sponsor olarak marka tanınırlığı kazanan Getir'in BiTaksi'yi de satmayı düşündüğü belirtildi.

Kaynaklar, Getir'in azınlık hissedarı olan Abu Dabili devlet destekli yatırımcı Mubadala'nın birçok varlığı satmak istediğini söyledi.

Kaynakların verdiği bilgiye göre, Getir'in AlixPartners tarafından yeniden yapılandırılması konusunda tavsiyede bulunuldu ve elden çıkarmaların gerçekleşip gerçekleşmeyeceği konusunda temkinli yaklaşıldı.

TASFİYE SÜRECİNİN DEĞERLENDİRİLDİĞI YALANLANDI

Sky News'te birkaç gün önce yer alan haberde Getir'in yaklaşık 12 milyar dolar (9.6 milyar sterlin) değerine ulaşmasından sadece iki yıl sonra radikal bir yeniden yapılanma konusunda görüşmelerde bulunduğu belirtilmişti.

Zararlarını azaltmak amacıyla İtalya ve İspanya da dahil olmak üzere birçok ülkeden çekilen Getir, şu anda İngiltere ve Türkiye dahil beş pazarda faaliyet gösteriyor.

Şirkete yakın bir kaynak, tasfiye sürecinin değerlendirildiğini yalanladı ve şirketin bir ülkeden çıkmaya karar vermesi hâlinde bunu "düzenli bir şekilde" yapacağını söyledi.


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