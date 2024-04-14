Halkbank, Fenerbahçe karşısında seriyi 2-0'a getirdi!

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi play-off final serisi ikinci maçında Halkbank, deplasmanda Fenerbahçe Parolapara'yı 3-1 mağlup ederek seriyi 2-0'a getirdi.

AA
Yayınlanma: 14.04.2024 - 22:47
Halkbank, Fenerbahçe karşısında seriyi 2-0'a getirdi!
Abone Ol google-news

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi play-off final serisi ikinci maçında Halkbank, deplasmanda Fenerbahçe Parolapara'yı 3-1 mağlup etti.

Bu sonuçla başkent temsilcisi, seride durumu 2-0'a getirdi. Üç galibiyete ulaşacak takımın şampiyon olacağı final serisinin üçüncü müsabakası, 17 Nisan Çarşamba günü Ankara'da oynanacak.

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Erdal Akıncı, Recep Karakoç

Fenerbahçe Parolapara: Ghaziani, Murat Yenipazar, Yiğit Gülmezoğlu, Vahit Emre Savaş, Luburic, Kooy (Caner Dengin, Hasan Yeşilbudak, Kaan Gürbüz, Caner Pekşen, Hasan Sıkar)

Halkbank: Mirza Lagumdzija, Yunus Emre Tayaz, Ma'a, Ngapeth, Mert Matic, Nimir (Volkan Döne, Deniz İvgen, İzzet Ünver, Blankenau)

Setler: 22-25, 19-25, 25-21, 20-25

Süre: 104 dakika (26, 25, 29, 24)


Fenerbahçe Parolapara haberleri halkbank haberleri Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi haberleri

İlgili Haberler

Fenerbahçe Alagöz Holding, Avrupa şampiyonu!

Fenerbahçe Alagöz Holding, Avrupa şampiyonu!
Fatih Karagümrüklü Sirigu'dan flaş açıklama: 'Fenerbahçe adalet diyor, herkese lazım'

Fatih Karagümrüklü Sirigu'dan flaş açıklama: 'Fenerbahçe adalet diyor, herkese lazım'
Fenerbahçe'den Avrupa şampiyonluğu açıklaması: 'Türk sporunun gururuyuz'

Fenerbahçe'den Avrupa şampiyonluğu açıklaması: 'Türk sporunun gururuyuz'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Çağlar Ertuğrul'dan 'Prens' açıklaması: 'Yasak Elma gibi'

Çağlar Ertuğrul'dan 'Prens' açıklaması: 'Yasak Elma gibi'
CHP’ye geçen ilde ilk karar: İndirim yapıldı!

CHP’ye geçen ilde ilk karar: İndirim yapıldı!
SON DAKİKA: Beşiktaş'ta Fernando Santos dönemi sona erdi!

SON DAKİKA: Beşiktaş'ta Fernando Santos dönemi sona erdi!
Seçimi kaybeden AKP’nin Çankırı adayı Hüseyin Filiz, soluğu Maldivler’de aldı

Seçimi kaybeden AKP’nin Çankırı adayı Hüseyin Filiz, soluğu Maldivler’de aldı
Kasiyerliği bıraktı, erkek kuaförü oldu: 'Koltuğa oturmakta çekinen müşterilerim oluyor'

Kasiyerliği bıraktı, erkek kuaförü oldu: 'Koltuğa oturmakta çekinen müşterilerim oluyor'
Özel halk otobüsünde patlama! Dağılan parçalar diğer arabalara çarptı

Özel halk otobüsünde patlama! Dağılan parçalar diğer arabalara çarptı
Gözünüz kapalı güvenebileceğiniz 5 burç: Bu burçlar sadıklığıyla tanınıyor

Gözünüz kapalı güvenebileceğiniz 5 burç: Bu burçlar sadıklığıyla tanınıyor
Cannes tarzı gündem olmuştu! Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ı Feyza Civelek hastalığını açıkladı

Cannes tarzı gündem olmuştu! Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ı Feyza Civelek hastalığını açıkladı