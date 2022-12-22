FTX'in eski CEO'su Bankman-Fried ABD'ye iade edildi
Bahamalar'da tutuklanan FTX'in eski CEO'su Sam Bankman-Fried, FTX'in çöküşüyle ilgili dolandırıcılık suçlamalarıyla yüzleşmek üzere ABD'ye iade edildi.
ABD medyasının bildirdiğine göre FTX'in kurucu ortağı Sam Bankman-Fried, FBI gözetiminde yakalandığı Bahamalar'dan ABD'ye geldi. Bankman-Fried, kripto borsasının çöküşünün ardından cezai dolandırıcılık suçlamalarıyla karşı karşıya kaldı.
Savcılar Bankman-Fried'in yatırımcıları dolandırdığını ve FTX ve Alameda Research müşterilerine ait fonları kötüye kullandığını iddia etti.
AFP'nin haberine göre savcılar, Bankman-Fried'ın "ticaret platformunun müşteri fonlarından milyarlarca doları kendi kişisel çıkarları ve kripto imparatorluğunu büyütmeye yardımcı olmak amacıyla yönlendirerek, yıllar süren büyük bir dolandırıcılık düzenlediğini" söyledi.
Bankman-Fried'ın aleyhindeki suçlamalar, eski CEO'nun en az 20 yıl hapis cezasına çarptrılacağını gösteriyor.
Bahamalar Başsavcısı, FTX'in merkezinin bulunduğu Bahamalar'da daha önce ABD'nin iade talebine itiraz etme hakkından feragat ettiğini söyledi.
ABD Savcısı Damian Williams, 30 yaşındaki Bankman-Fried'ın "doğrudan New York Güney Bölgesi'ne nakledileceğini" duyurdu.
FTX ve Alameda Research geçen ay iflas ederek piyasa tarafından 32 milyar dolar değer biçilen sanal ticaret işini feshetmişti.
ABD'li savcılar, geçen hafta Bankman-Fried'ı komplo, banka dolandırıcılığı, kara para aklama ve seçim finansmanı ihlalleriyle suçlamıştı.
Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (U.S. SEC) ayrıca, Bankman-Fried'ı menkul kıymetler yasalarını ihlal etmekle suçladı.
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