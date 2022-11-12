FTX'in kurucusu Sam Bankman-Fried kimdir, kaç yaşında?

12 Kasım 2022 Cumartesi, 21:22

FTX'in yaptığı iflas başvurusuyla birlikte şirketin kurucusu ve CEO'su Sam Bankman-Fried istifa etti. ABD'de iflas işlemleri başlatılırken Fried'in yaşamı merak edildi. İşte ayrıntılar...

SAM BANKMAN FRİED KİMDİR?

Sam Bankman-Fried, 6 Mart 1992'de Amerika'nın Kaliforniya eyaletinde doğdu. Eğitimini 2014 yılında Massachusetts Institute of Technology (MIT)'de Fizik bölümünde tamamladı. Mezun olduktan sonra bir yatırım şirketi olan Jane Street Capital'de çalışmaya başlayan Fried, üç yıl sonra işi bıraktı ve kendi kripto para odaklı ticaret şirketi Alameda Research'ü, ardından 2019'da FTX'i kurdu. Fried, hayırsever, teknoloji yöneticisi, yatırımcı ve Twitter'da kripto para alanında aktif çalışmalar yürütüyor.







