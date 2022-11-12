FTX'in kurucusu Sam Bankman-Fried kimdir, kaç yaşında?
Kripto para borsası FTX'in kurucusu ve CEO'su Sam Bankman-Fried gündem oldu. Peki, FTX'in kurucusu Sam Bankman-Fried kimdir, kaç yaşında?
FTX'in yaptığı iflas başvurusuyla birlikte şirketin kurucusu ve CEO'su Sam Bankman-Fried istifa etti. ABD'de iflas işlemleri başlatılırken Fried'in yaşamı merak edildi. İşte ayrıntılar...
SAM BANKMAN FRİED KİMDİR?
Sam Bankman-Fried, 6 Mart 1992'de Amerika'nın Kaliforniya eyaletinde doğdu. Eğitimini 2014 yılında Massachusetts Institute of Technology (MIT)'de Fizik bölümünde tamamladı. Mezun olduktan sonra bir yatırım şirketi olan Jane Street Capital'de çalışmaya başlayan Fried, üç yıl sonra işi bıraktı ve kendi kripto para odaklı ticaret şirketi Alameda Research'ü, ardından 2019'da FTX'i kurdu. Fried, hayırsever, teknoloji yöneticisi, yatırımcı ve Twitter'da kripto para alanında aktif çalışmalar yürütüyor.
Video Haberler
- 23 yıldır ekmek üretiyor
- Matrah düzenlemesi fiyatları nasıl etkileyecek?
- “Kültürel İktidar Tartışmaları”
- Artık güven altında
- Faydasını bir 'bileydin'
- Gibon çiftinin yavrusu dünyaya geldi
- 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde saat 09.05’te hayat durdu
- Karabük’te Aronya üretimi başladı
- Evindeki bütün saatler 09.05’i gösteriyor
- ''Sevgi her engeli aşıyor''
En Çok Okunan Haberler
-
- Kanser teşhisinin ardından burnunu kaybetmişti
- 'İngiltere'de bu kadar enayi var mı?'
- Avrasya Araştırma son anketi açıkladı
- AKP'li isimden Kemal Kılıçdaroğlu'na: Güveniyoruz
- Metrobüste 'taciz iddiasına' linç girişimi
- Kolivar'dan yeni açıklama
- 'Evrim bir delile dayanmıyor'
- 'Sana göre millet donla geziyor'
- Marmaray'da bir tuhaf çöp kavgası
- 'İslamı tehdit gördüler'