G-20'den ekonomide "yumuşak iniş" vurgusu

G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları, 28-29 Şubat'ta Brezilya'da bir araya gelecek. Bu hafta yapılacak toplantıda küresel ekonomideki toparlanma olasılığının arttığı vurgulanacak.

Reuters
Yayınlanma: 27.02.2024 - 15:56
G-20'den ekonomide
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Brezilya'nın Sao Paulo kentinde bu hafta yapılacak G20 finans yetkililerinin toplantısının Reuters tarafından görülen taslak bildirisinde küresel ekonomide yumuşak iniş olasılığının arttığı ancak belirsizliğin yüksek kalmaya devam ettiği belirtildi.

Taslak bildiriye göre, G20 finans yetkilileri küresel ekonominin "birçok bölgedeki çatışmalar", jeoekonomik gerilimler ve eşitsizlikler dahil olmak üzere çok sayıda zorlukla karşı karşıya kalmaya devam edebileceğini açıklayabilirler.

G20 finans bakanları toplantısı 28-29 Şubat'ta yapılacak.



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