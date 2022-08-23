G20 üyelerinin ticaret hacmi yavaşladı

23 Ağustos 2022 Salı, 14:14

ABD dolarının güçlenmesi G20 üyesi ülkelerin uluslararası ticaret hacimlerinde büyümenin 2022 ikinci çeyrekte yavaşlamasına yol açtı.

G20 üyelerinin 2022 ikinci çeyrekte mal ihracatları yüzde 2,1 ve ithalatları yüzde 2,6 arttı. Bir önceki çeyrekte ihracat yüzde 4,8 ve ithalat yüzde 6,2 büyümüştü.

Ukrayna'da devam eden savaşın da etkisi ile hızlı yükselen emtia fiyatları ikinci çeyrekte de mal ticaret hacminin nominal büyümesinin devam etmesini sağladı. ABD dolarının diğer büyük para birimleri karşısında güçlenmesi ise dış ticaret hacminin değer olarak büyümesinde yavaşlama görülmesinde rol oynadı.

Artan enerji fiyatlarının da etkisiyle ABD'nin ikinci çeyrekte mal ihracatı yüzde 10,2 ve Kanada'nın yüzde 11,0 artarken, Avrupa Birliği'nin mal ihracatı yüzde 0,3 gibi ılımlı bir büyüme ortaya koydu. AB'nin mal ithalat ise aynı dönemde artan enerji fiyatlarının etkisiyle yüzde 3,0 yükseldi.

Doğu Asya'nın mal ihracatı ilk çeyrekte daraldı. Japonya'nın ihracatı yüzde 4,9 düşerken; Çin'in ihracatında düşüş yüzde 0,4 ve Güney Kore'nin ihracatında düşüş yüzde 2,2 oldu.

Yüksek emtia fiyatları Avustralya'nın ihracatını yüzde 12,5, Endonezya'nın ihracatını yüzde 12,7 ve Hindistan'ın ihracatını yüzde 7,1 yükseltti.