GAİN Kurucusu Gözde Akpınar görevinden ayrıldı
RAMS Türkiye Grubu'na satılan yerli dijital platform GAİN Kurucusu Gözde Akpınar, 'Bu bir veda mesajıdır diyerek' yönetim kurulu başkanı olarak görevinden ayrıldığını duyurdu.
Nisan ayında Rams Türkiye Grubu’na satılan GAİN’in kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Gözde Akpınar, platforma veda etti.
Aralık 2020’de yerli sermaye ile yayın hayatına başlayan GAİN, geçen nisan ayında, başta inşaat ve gayrimenkul olmak üzere, sağlık, mobilya sektöründe de faaliyet gösteren Rams Türkiye Grubu’na satılmıştı.
1 Haziran’a kadar Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevine devam edeceği açıklanan GAİN’in kurucusu Gözde Akpınar, bugün yayınladığı mesajla platforma veda etti.
Twitter hesabından bir mesaj paylaşan Akpınar, şunları söyledi:
"Bu bir veda mesajıdır. 4 yıllık emek ile 2,5 yıl önce yayın hayatına ‘Güzel Ahlak, İyi Niyet’ ilkesiyle başlayan Gain'ime bugün itibarıyla veda ediyorum. Güzel günlerimize, canım temiz ekibime veda ediyorum. Siz, bizimle aynı yolu ve duyguyu paylaşan, niyetimizi gören ve anlayan değerli üyelerimize veda ediyorum. Kirlenmeden, kimseye boyun eğmeden, doğru, dürüst, sağduyulu, başkalarının bakış açılarını göstermeye çalışan, özgürlüğün ve özgürlüğün hakkını önemseyen, azınlığın derdini umursayan, menfaat yerine insana odaklanan canım Güzel Gain'im artık benim değil, başkasınındır. Bundan sonrası bana ait değil, onlarındır. Yolu açık olsun. Türkiye ile ilgili de çok şey yazardım ama bildiğiniz şeyler. İyi dileklerle hoşça kalın... Bir gün tekrar buluşmak dileğiyle..."
Bu bir veda mesajıdır. @GainMedya ??— Gözde Akpınar (@gozdeakpinar) June 1, 2023
1 Haziran 2023 pic.twitter.com/YHO6bvVR8H
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