2024'te Türkiye'nin ekonomi karnesi: Zam, enflasyon, geçim derdi SURVIVOR Türkiye
Türkiye ekonomisi zor bir yılı daha geride bıraktı. Ülkenin dünyada en yüksek faizi veren ülkeler arasında ikinci sıraya çıktığı yılda bir türlü dizginlenemeyen enflasyon TÜİK'e göre ancak yüzde 47 seviyelerine kadar düşürülebildi. Merkez Bankası atamaları ve ekonomide alınan kararlar ile yüksek vergiler dikkat çekti. İşte 2024'te Türkiye ekonomisinde öne çıkan tüm gelişmeler...
Türkiye ekonomisi oldukça hareketli ve zor bir yıl geçirdi. Kredi derecelendirme kuruluşları Fitch, S&P ve Moody’s, Türkiye’nin kredi notunu artırdı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan görevinden istifa ederken, yerine Başkan Yardımcısı Fatih Karahan atandı. Ayrıca, dünyanın önde gelen elektrikli araç üreticisi Çinli BYD firması ile Türkiye’de yaklaşık 1 milyar dolarlık yatırım için anlaşma sağlandı. Özellikle yılın son üç ayı, ekonomi alanında önemli gelişmelere sahne oldu.
Yıla yüzde 42.5 seviyesinde politika faizi ile başlayan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ilk toplantısını yaptığı 25 Ocak tarihinde faizi 45 seviyesine çıkarırken şubat ayında faiz sabit kaldı. Ardından martta yüzde 50 seviyesine çıkan faiz yılın son ayına kadar bu seviyede kaldı. Aralık ayında ise 250 baz puanlık düşüş ile faiz oranı 47.5 oldu.
Türkiye açısından 2024'ün ilk üç ayı ekonomi alanında önemli gelişmelere sahne oldu. Bu dönemde yaşanan gelişmeler şu şekilde:
OCAK 2024
KAMU GÖREVLİLERİNE ZAM YAPILDI
- Ticaret Bakanlığı, yiyecek ve içecek hizmeti sunan işletmelerin fiyat listelerini görünür şekilde kafe ve restoranların önüne koymalarını zorunlu kılan düzenlemeyi yürürlüğe koydu.
- AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023 yılı ihracat rakamlarını açıklayarak, 2023'te yüzde 0,6 artışla 255 milyar 809 milyon dolara ulaştığını belirtti.
- Türk Hava Yolları'nın (THY) markası AnadoluJet, AJet Hava Taşımacılığı Anonim Şirketi adı altında operasyonlarını gerçekleştirmek üzere işletme ruhsatı aldı.
- Kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde toplamda yüzde 49,25, SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında ise yüzde 37,57 artış yapıldı.
- Rekabet Kurulu, Meta'ya WhatsApp kullanıcılarına yazılım güncellemesiyle getirilen veri paylaşım zorunluluğunu kaldırması için 12 Aralık 2023'ten itibaren günlük 4,8 milyon lira para cezası uygulanmasına karar verdi.
- 2024 Yılı Yatırım Programı yayımlandı. Kamu projelerinin toplam tutarı 7,3 trilyon lira olarak belirlenirken, deprem tedbirlerine 510 milyar lira ayrıldı.
- Türkiye'deki en yüksek gelire sahip yüzde 20'lik grubun toplam gelirden aldığı pay, yüzde 49,8'e yükseldi. En düşük gelire sahip yüzde 20'lik grubun payı ise yüzde 5,9'a geriledi.
ŞUBAT 2024
TCMB BAŞKANI GAYE ERKAN İSTİFA ETTİ YERİNE FATİH KARAHAN ATANDI
- Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Afet Yeniden İmar Fonu'nun kurulduğunu duyurdu. Bu fon, afet bölgelerinde imar, altyapı ve üstyapı çalışmalarının finansmanını sağlayacağı ifade edildi.
- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan görevinden istifa etti, yerine Başkan Yardımcısı Fatih Karahan atandı.
- TÜİK verilerine göre, Ocak ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yüzde 6,7, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ise yüzde 4,14 arttı. Yıllık enflasyon TÜFE'de yüzde 64,86, Yİ-ÜFE'de ise yüzde 44,2 oldu.
- Türkiye'nin nüfusu 2023 itibarıyla 85 milyon 372 bin 377 kişi olarak kayıtlara geçti.
- Türkiye ekonomisi 2023'ün son çeyreğinde yüzde 4,6 büyüdüğü açıklandı.
MART 2024
FITCH RATINGS TÜRKİYE'NİN KREDİ NOTUNU YÜKSELTTİ
- Şubat ayında TÜİK'e göre TÜFE yüzde 4,53, Yİ-ÜFE ise yüzde 3,74 arttı. Yıllık enflasyon TÜFE'de yüzde 67,07, Yİ-ÜFE'de ise yüzde 47,29 oldu.
- Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu "B"den "B+"ya, not görünümünü ise "durağan"dan "pozitif"e yükseltti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin uluslararası normlara uyan, kural bazlı ve öngörülebilir politikalarının bu artışı sağladığını iddia etti.
NİSAN 2024
TÜRKİYE İSRAİL'E İHRACAT KISITLAMASI GETİRDİ
- Enflasyon, martta aylık bazda yüzde 3,16, yıllık bazda ise yüzde 68,5 arttı. Yurtiçi üretici fiyat endeksindeki artış aylık yüzde 3,29, yıllık yüzde 51,47 olarak kaydedildi.
- Ticaret Bakanlığı, İsrail'e yönelik 54 ürün grubunda ihracat kısıtlaması getirilmesine karar verdi.
- Türkiye'nin küresel mal ihracatından aldığı pay 2023'te yüzde 1,08'e, hizmet ihracatından aldığı pay ise yüzde 1,3'e yükseldi, bu da tarihindeki en yüksek seviyelere ulaştı.
MAYIS 2024
İSRAİL'LE TİCARET 'DURDU' FAİZDE İKİNCİ OLDU
- Türkiye Arjantin'de faizlerin düşürülmesi ile Venezuela'dan sonra en yüksek faiz veren ikinci ülke oldu.
- Ticaret Bakanlığı, İsrail ile ticaretin tamamen durdurulduğunu iddia etti.
- TÜFE, nisanda aylık bazda yüzde 3,18, yıllık bazda ise yüzde 69,8 artış gösterdi. Yİ-ÜFE, aylık yüzde 3,6, yıllık yüzde 55,66 arttı.
- Kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's, Türkiye'nin kredi notunu "B"den "B+"ya yükseltirken, kredi notu görünümünü "pozitif" olarak korudu.
- "Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi" kamuoyuyla paylaşıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, kamu tasarrufunun ve verimliliğin artırılmasının bütçe açığı ve kamu borçlanmasını azaltacağını belirtti.
- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, X sosyal medya platformunun İstanbul merkezli temsilciliğiyle Türkiye'de faaliyetlerine devam edeceğini açıkladı.
HAZİRAN 2024
TÜRKİYE FATF GRİ LİSTESİNDEN ÇIKARILDI
- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), swap hariç net rezervlerinin 66,5 milyar dolarlık iyileşmeyle artıya geçtiğini duyurdu. Bu iyileşmenin en büyük nedeninin yüksek faiz nedeniyle yapılan carry trading işlemleri olduğu iddiaları gündeme geldi.
- TÜFE, mayısta aylık bazda yüzde 3,37, yıllık bazda ise yüzde 75,45 artış gösterdi. Yİ-ÜFE aylık yüzde 1,96, yıllık yüzde 57,68 arttı.
- Brand Finance, 2024 yılına ilişkin "Türkiye'nin En Değerli Markaları-Türkiye 125" araştırmasını tamamladı. Türk Hava Yolları (THY), 1 milyar 985 milyon dolarlık değeriyle yine "Türkiye'nin en değerli markası" oldu.
- Türkiye İstatistik Kurumu, 2023 yılına ait ölüm ve ölüm nedeni istatistiklerini açıkladı. 2023'te Türkiye'deki ölüm sayısı bir önceki yıla göre yüzde 4,1 artarak 525 bin 814 oldu.
- Kripto varlık ekosistemine yönelik düzenlemeleri içeren "Sermaye Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi", 26 Haziran'da TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı ve Türkiye'de kripto varlıklara dair ilk yasal çerçeve oluşturulmuş oldu.
- Koç Holding'in kuruluşunda önemli rol oynayan iş insanı Can Kıraç, 97 yaşında hayatını kaybetti.
- Türkiye, FATF gri listesinden çıkarıldı.
TEMMUZ 2024
MEMUR VE EMEKLİ MAAŞLARINA ZAM YAPILDI
- Konut kiralarındaki artışa yönelik 2022’de getirilen yüzde 25'lik sınır sona erdi.
- Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haziranda aylık yüzde 1,64, Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ise yüzde 1,38 arttı. Yıllık enflasyon TÜFE’de yüzde 71,6, Yİ-ÜFE’de ise yüzde 50,09 oldu.
- Kamu görevlileri ve memur emeklilerinin maaşlarına ara zam yapılırken yüzde 19,31 artış sağlandı, SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarında ise yüzde 24,73 artış sağlandı.
- Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile defterdarlıklar kapatıldı ve vergi dairesi başkanlıklarının unvanı "defterdarlık" olarak değiştirildi.
- Dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi Çinli BYD firmasıyla Türkiye’de yaklaşık 1 milyar dolarlık yatırım anlaşması imzalandı. Anlaşma kapsamında, elektrikli araç üretim tesisi kurulacağı ve 5 bin kişiye istihdam sağlanacağı açıklandı.
AĞUSTOS 2024
INSTAGRAM'A ERİŞİM ENGELİ
- 2 Ağustos’ta Instagram’a erişim engeli getirildi, 10 Ağustos’ta ise engel kaldırıldı.
- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, otomotivde doğrulanmış ilan düzenlemesinin getirileceğini açıkladı. Böylece yalnızca yetki belgesine sahip galericiler ilan girişi yapabileceği belirtildi.
- Ticaret Bakanlığı'nın yeni düzenlemesiyle ikinci el motorlu kara taşıtı satışlarında Güvenli Ödeme Sistemi zorunlu hale getirildi.
- AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı olan Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ile kardeşi ve şirketin genel müdürü Haluk Bayraktar; Koç Holding Şeref Başkanı Mustafa Rahmi Koç ve Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi İpek Kıraç gibi iş isanlarını geride bırakarak Türkiye’nin en çok vergi ödeyen isimleri oldu.
EYLÜL 2024
SOSYAL MEDYA İÇİN 'KOLAY VERGİLEME' SİSTEMİ
- Türkiye ekonomisi, yılın ikinci çeyreğinde yüzde 2,4 büyüdü ve üst üste 16 çeyrek büyüme kaydedildi.
- TÜFE, ağustosta aylık yüzde 2,47, Yİ-ÜFE ise yüzde 1,68 arttı. Yıllık enflasyon TÜFE’de yüzde 51,97, Yİ-ÜFE’de ise yüzde 35,75 oldu.
- Yeni Orta Vadeli Program, 5 Eylül’de Resmi Gazete’de yayımlandı. 2025-2027 dönemini kapsayan programda büyüme hedefleri sırasıyla yüzde 4, yüzde 4,5 ve yüzde 5 olarak belirlenirken, enflasyon hedefleri ise yüzde 17,5, yüzde 9,7 ve yüzde 7 oldu.
- Emlakta "doğrulanmış ilan" uygulaması başladı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, bu düzenlemeyle ilan kirliliği ve sahte ilanların önleneceğini belirtti.
- Hazine ve Maliye Bakanlığı, sosyal içerik üreticilerine yönelik vergi düzenlemesinin kapsamını genişletti. Elektronik ortamlar üzerinden içerik paylaşan kişiler için ''kolay vergileme'' sistemi devreye alındı.
- Ticaret Bakanlığı ve Türkiye Noterler Birliği işbirliğiyle, ikinci el taşıt ticaretinde 'Güvenli Ödeme Sistemi' zorunlu hale getirildi.
EKİM 2024
ÜFE VE TÜFE ARTTI
- Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini yayımladı.
- TÜFE Eylül'de yüzde 2,97, Yİ-ÜFE ise yüzde 1,37 arttı. Yıllık enflasyon, TÜFE'de yüzde 49,38, Yİ-ÜFE'de yüzde 33,09 oldu.
- Mevsim etkilerinden arındırılmış özel kapsamlı TÜFE göstergeleri ilk kez yayımlandı. Eylül'de endeks aylık yüzde 2,75 arttı.
- Devlete kesinleşmiş 5 milyon lira ve üzerinde vergi borcu olan mükelleflerin isimlerinin yer aldığı listeler vergi dairelerince açıklanmasına başlandı.
- 7 bin liranın üzerindeki mal veya hizmet alımlarına ait ödemelerin banka ve finans kurumları aracılığıyla yapılması zorunluluğu getirildi.
KASIM 2024
İSRAİL'E PETROL SEVKİYATI ŞÜPHESİ VE İŞSİZLİK ARTIŞI
- Gelir İdaresi Başkanlığı, devlete 5 milyon liranın üzerinde vergi borcu olan 36 bin 806 mükellefin 914,9 milyar lira ödenmemiş vergi ve cezası bulunduğunu bildirdi.
- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin İsrail ile ticarete yönelik olarak gümrük sisteminin tamamen kapalı olduğunu iddia etti.
- TÜFE Ekim'de aylık yüzde 2,88, yıllık yüzde 48,58 oldu. Yİ-ÜFE aylık yüzde 1,29, yıllık yüzde 32,24 olarak kayıtlara geçti.
- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Ceyhan'dan İsrail’e petrol sevkiyatı yapıldığı yönündeki iddiaların asılsız olduğunu bildirdi.
- Türkiye'de işsizlik oranı, yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 0,1 puanlık azalışla yüzde 8,7 oldu.
ARALIK 2024
ASGARİ ÜCRETE KISITLI ZAM
- Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki mükellefler için mücbir sebep hali sona erdi.
- TÜFE Kasım'da aylık yüzde 2,24, yıllık yüzde 47,09 arttı. Yİ-ÜFE aylık yüzde 0,66, yıllık yüzde 29,47 oldu.
- Rekabet Kurulu, Meta Platforms, Inc. (Meta) hakkında yürütülen soruşturmanın alınan taahhüt üzerine sonlandırılmasına karar verdi.
- Tarım ve Orman Bakanlığı, sahipsiz hayvanlarla ilgili düzenlemeleri belirleyerek, terk edilen ya da kaybolan hayvanlarla ilgili idari yaptırımlar getirdi.
- 2025 yılında uygulanacak asgari ücret TÜİK'in açıkladığı Kasım ayı enflasyon verisi olan yüzde 47.02'lik oranın oldukça altında yapılan yüzde 30'luk zamla 22 bin 104 lira olarak açıklandı.
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