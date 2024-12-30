2024'te Türkiye'nin ekonomi karnesi: Zam, enflasyon, geçim derdi SURVIVOR Türkiye

Yıla yüzde 42.5 seviyesinde politika faizi ile başlayan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ilk toplantısını yaptığı 25 Ocak tarihinde faizi 45 seviyesine çıkarırken şubat ayında faiz sabit kaldı. Ardından martta yüzde 50 seviyesine çıkan faiz yılın son ayına kadar bu seviyede kaldı. Aralık ayında ise 250 baz puanlık düşüş ile faiz oranı 47.5 oldu.

Türkiye açısından 2024'ün ilk üç ayı ekonomi alanında önemli gelişmelere sahne oldu. Bu dönemde yaşanan gelişmeler şu şekilde: