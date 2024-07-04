Akaryakıta 'ÖTV zammı' pompaya yansıdı: O ilde litre fiyatı 46 lirayı aştı! İşte 4 Temmuz 2024 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...
Akaryakıt fiyatlarına Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) zammı geldi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan haziran ayı enflasyon verilerinin ardından akaryakıttaki maktu ÖTV tutarında artış yaşandı.
Ocak 2024 - Haziran 2024 tarihleri arasında maktu ÖTV motorinde 8,86 + KDV, benzinde 9,45 + KDV ve otogazda ise 7,26 + KDV olarak alınıyordu.
Yapılan yeni zamla birlikte akaryakıtın pompa fiyatındaki artış miktarı motorinde 2,07 TL, benzinde 2,21 TL ve akaryakıtta 1,7 TL olacak.
GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARINA GÖRE;
İstanbul
Benzin: 44.7 TL
Motorin: 44.6 TL
Ankara
Benzin fiyatı: 45.7 TL
Motorin fiyatı: 45.63 TL
İzmir
Benzin fiyatı: 46.04 TL
Motorin fiyatı: 46.06 TL
LPG'nin litresi ise ortalama 21,19 liradan satılıyor.
Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.
Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.
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