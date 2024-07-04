Akaryakıta 'ÖTV zammı' pompaya yansıdı: O ilde litre fiyatı 46 lirayı aştı! İşte 4 Temmuz 2024 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

cumhuriyet.com.tr
04 Temmuz 2024 Perşembe, 14:28
Akaryakıta 'ÖTV zammı' pompaya yansıdı: O ilde litre fiyatı 46 lirayı aştı! İşte 4 Temmuz 2024 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

Akaryakıt fiyatlarına Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) zammı geldi. 

Akaryakıta 'ÖTV zammı' pompaya yansıdı: O ilde litre fiyatı 46 lirayı aştı! İşte 4 Temmuz 2024 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan haziran ayı enflasyon verilerinin ardından akaryakıttaki maktu ÖTV tutarında artış yaşandı.

Akaryakıta 'ÖTV zammı' pompaya yansıdı: O ilde litre fiyatı 46 lirayı aştı! İşte 4 Temmuz 2024 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

Ocak 2024 - Haziran 2024 tarihleri arasında maktu ÖTV motorinde 8,86 + KDV, benzinde 9,45 + KDV ve otogazda ise 7,26 + KDV olarak alınıyordu.

Akaryakıta 'ÖTV zammı' pompaya yansıdı: O ilde litre fiyatı 46 lirayı aştı! İşte 4 Temmuz 2024 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

Yapılan yeni zamla birlikte akaryakıtın pompa fiyatındaki artış miktarı motorinde 2,07 TL, benzinde 2,21 TL ve akaryakıtta 1,7 TL olacak.

Akaryakıta 'ÖTV zammı' pompaya yansıdı: O ilde litre fiyatı 46 lirayı aştı! İşte 4 Temmuz 2024 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARINA GÖRE;

İstanbul

Benzin: 44.7 TL

Motorin: 44.6 TL

Ankara

Benzin fiyatı: 45.7 TL

Motorin fiyatı: 45.63 TL

İzmir

Benzin fiyatı: 46.04 TL

Motorin fiyatı: 46.06 TL

Akaryakıta 'ÖTV zammı' pompaya yansıdı: O ilde litre fiyatı 46 lirayı aştı! İşte 4 Temmuz 2024 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

LPG'nin litresi ise ortalama 21,19 liradan satılıyor.

Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.

Akaryakıta 'ÖTV zammı' pompaya yansıdı: O ilde litre fiyatı 46 lirayı aştı! İşte 4 Temmuz 2024 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Akaryakıta 'ÖTV zammı' pompaya yansıdı: O ilde litre fiyatı 46 lirayı aştı! İşte 4 Temmuz 2024 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

Akaryakıta 'ÖTV zammı' pompaya yansıdı: O ilde litre fiyatı 46 lirayı aştı! İşte 4 Temmuz 2024 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...
akaryakıt Akaryakıt fiyatları Akaryakıt piyasası Akaryakıt zammı benzin benzin, motorin benzine zam motorin motorin zam

En Çok Okunan Haberler