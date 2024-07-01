O tarihte pompaya yansıyacak: Akaryakıt fiyatlarına vergi zammı geliyor!

cumhuriyet.com.tr
01 Temmuz 2024 Pazartesi, 15:52
O tarihte pompaya yansıyacak: Akaryakıt fiyatlarına vergi zammı geliyor!

Akaryakıt fiyatlarına vergi zammı geliyor.

O tarihte pompaya yansıyacak: Akaryakıt fiyatlarına vergi zammı geliyor!

TÜİK tarafından 3 Temmuz tarihinde Yurt İçi Üretici Fiyatları Endeksi (Yİ-ÜFE) verileri açıklanacak.

O tarihte pompaya yansıyacak: Akaryakıt fiyatlarına vergi zammı geliyor!

Rakamların netleşmesinin ardından akaryakıt, alkol ve sigara ürünlerinin Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) maktu tutarlarına yaklaşık yüzde 20 oranında otomatik zam yapılacak.

O tarihte pompaya yansıyacak: Akaryakıt fiyatlarına vergi zammı geliyor!

Böylece ÜFE’nin yüzde 20 artması halinde ÖTV tutarları benzinde 11.34 liraya, motorinde 10.63 liraya çıkacak. 

O tarihte pompaya yansıyacak: Akaryakıt fiyatlarına vergi zammı geliyor!

ÖTV üzerinden bir de Katma Değer Vergisi (KDV) alındığı için vergi yükü benzinde 2.27 liraya, motorininde 2.13 liraya çıkacak.

O tarihte pompaya yansıyacak: Akaryakıt fiyatlarına vergi zammı geliyor!

Benzinin litresi 42.40 TL’den 44.67 TL’ye, motorin 42.51 TL’den 44.64 TL’ye çıkması öngörülüyor.

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