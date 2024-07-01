O tarihte pompaya yansıyacak: Akaryakıt fiyatlarına vergi zammı geliyor!
Akaryakıt fiyatlarına vergi zammı geliyor.
TÜİK tarafından 3 Temmuz tarihinde Yurt İçi Üretici Fiyatları Endeksi (Yİ-ÜFE) verileri açıklanacak.
Rakamların netleşmesinin ardından akaryakıt, alkol ve sigara ürünlerinin Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) maktu tutarlarına yaklaşık yüzde 20 oranında otomatik zam yapılacak.
Böylece ÜFE’nin yüzde 20 artması halinde ÖTV tutarları benzinde 11.34 liraya, motorinde 10.63 liraya çıkacak.
ÖTV üzerinden bir de Katma Değer Vergisi (KDV) alındığı için vergi yükü benzinde 2.27 liraya, motorininde 2.13 liraya çıkacak.
Benzinin litresi 42.40 TL’den 44.67 TL’ye, motorin 42.51 TL’den 44.64 TL’ye çıkması öngörülüyor.
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