CHP'den asgari ücret çıkışı: 'Yoksulluk, AKP’nin bilinçli tercihiyle kurumsallaşıyor'

Yayınlanma: 25.12.2024 - 14:18

Güncelleme: 25.12.2024 - 14:18

CHP MYK’nın olağanüstü toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Gamze Taşcıer, hükümetin politikalarına yönelik "adaletsizliği kurumsallaştırmak" değerlendirmesinde bulundu. Taşcıer, 22 bin 104 TL olarak açıklanan yeni asgari ücrete ilişkin bu rakamın daha şubat ayında açlık sınırının altına düşeceğini vurguladı. Taşcıer, "Bu asgari ücret, bir ailenin temel ihtiyaçlarını karşılamaktan çok uzak. Hükümet, milyonları açlık sınırında yaşamaya mahkûm ediyor," ifadelerini kullandı.

Asgari ücretin açıklanma sürecine de dikkat çeken Taşcıer, 50 yıldır ilk kez bir gece toplantısıyla ve işçi tarafı olmadan karar alındığını belirtti. Türkiye’de sosyal yardım alan hane sayısının son 4 yılda 3 milyondan 5 milyona çıktığını ifade eden Taşcıer, "Yoksulluğu azaltması gereken sosyal yardımlar, milli gelir içindeki payını kaybediyor. Yoksulluk, AKP’nin bilinçli tercihiyle kurumsallaşıyor," dedi.

Avrupa’daki asgari ücret uygulamalarıyla Türkiye’yi karşılaştıran Taşcıer, Avrupa’da asgari ücretle çalışanların oranının yüzde 4 seviyelerinde olduğunu, Türkiye’de ise bu oranın yüzde 50’nin üzerinde bulunduğuna dikkat çekti. Taşcıer, "Avrupa’da bir ailenin rahatça geçinmesini sağlayan asgari ücret, Türkiye’de yoksulluk ücretine dönüştü," şeklinde konuştu.

"ADALET VE KALKINMA PARTİ’Sİ ADALETI UNUTTU"

22 yıllık iktidarın adalet vaatleriyle başladığını, bugün ise toplumsal eşitliği bozduğunu söyleyen Taşcıer, "AKP, işçinin alın terinden öğrencinin geleceğine, emeklinin yaşam hakkından vatandaşın sofrasına kadar her alanda bir soygun düzeni kurdu" dedi.

Taşcıer, CHP’nin "Asgari Ücret 30, Bunun Altında Yokuz" sloganıyla başlattığı kampanyaya vurgu yaparak, asgari ücretin insanca bir yaşamı sağlaması gerektiğini dile getirdi. "Bugün mücadelemiz, alın terinin karşılığını tam anlamıyla alan bir düzen kurmak içindir. Bu düzen kurulana kadar da mücadelemizi sürdüreceğiz," dedi.

CHP’nin asgari ücretle ilgili değerlendirmelerinin ardından, partinin Genel Merkezi’nde saat 14.00’te yapılacak toplantı ile yol haritası belirlenecek.