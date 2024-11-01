Altın piyasaları uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk uyardı: Altın alırken dikkat!

"GÜVENLİK UNSURLARI EKSİK"

Altın alırken dikkat edilmesi gereken hususları sıralayan Yıldırımtürk, kesme altının külçe altına kıyasla bazı dezavantajlara sahip olduğunu vurguladı. “Kesme altın, 1 kilo altının levha haline getirilmesiyle üretiliyor. Fiyat avantajı sağlasa da sertifika, damga gibi güvenlik unsurları eksik. Oysa külçe altın seri numarası, üretici firma damgası ve filigran gibi güvenlik detayları içeriyor. Bu da satış sırasında güven sağlıyor. Bankada altın hesabı açmak isteyenler için de külçe altın daha uygun” dedi.