Altın piyasaları uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk uyardı: Altın alırken dikkat!
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, altın almak isteyen vatandaşları kesme altın konusunda uyardı. Yıldırımtürk, “Külçe altın ile arasında gram başına 10 TL fark olsa da, kesme altın bozdururken zorluklar ve sahtecilik gibi çeşitli riskleri de barındırıyor. Altın alırken dikkatli olunmalı” ifadelerini kullandı.
"GÜVENLİK UNSURLARI EKSİK"
Altın alırken dikkat edilmesi gereken hususları sıralayan Yıldırımtürk, kesme altının külçe altına kıyasla bazı dezavantajlara sahip olduğunu vurguladı. “Kesme altın, 1 kilo altının levha haline getirilmesiyle üretiliyor. Fiyat avantajı sağlasa da sertifika, damga gibi güvenlik unsurları eksik. Oysa külçe altın seri numarası, üretici firma damgası ve filigran gibi güvenlik detayları içeriyor. Bu da satış sırasında güven sağlıyor. Bankada altın hesabı açmak isteyenler için de külçe altın daha uygun” dedi.
SATIŞI ZOR OLABİLİYOR
Kesme altın satmak isteyenlerin satış esnasında sorun yaşayabileceğine dikkat çeken Yıldırımtürk, “Kuyumcular, kesme altını alırken 24 ayar olup olmadığını, nereden temin edildiğini sorgulamak zorunda kalıyor ve bazen satın almıyorlar. Oysa külçe altın bu tür sorunları yaşatmıyor; kayıtlı olduğu için kolayca satılabiliyor” dedi.
SAHTECİLİĞE DİKKAT
Kesme altının bir başka riskinin ise sahtecilik olduğunu belirten Yıldırımtürk, “Bazı kötü niyetli kişiler, gümüş levhaları yaldızlayarak altın gibi gösterebiliyor. Bu tür sahte ürünlerin üzerine 24 ayar damgası bile basılabiliyor. Vatandaş bozdurmak istediğinde ise, aldıkları yerden dahi ‘Bu ürünü biz vermedik’ cevabını alabiliyorlar. Bu nedenle altın alırken güvenilir ve sertifikalı ürünlere yönelmek büyük önem taşıyor” dedi.
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