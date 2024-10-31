Altın rekor kırmaya devam ediyor! Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? 31 Ekim altın fiyatları...

Yayınlanma: 31.10.2024 - 09:49

Güncelleme: 31.10.2024 - 09:49

Altının gram fiyatı güne saat 09.45 itibarıyla değer kazancıyla 3 bin 38 lira seviyesinde başladı. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 5 bin 173 liradan, Cumhuriyet altını 20 bin 604 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,5 değer kazanarak 2 bin 783 dolardan işlem görüyor.

PARASAL GENİŞLEME DEVAM EDECEK

Beklenenden yüksek gelen ABD istihdam verileri ve güçlü GSYİH rakamları, yatırımcıların ABD Merkez Bankası'nın faiz oranı indirimlerinin boyutuna ilişkin ihtimalleri azaltmasına neden olsa da, banka önümüzdeki hafta yapılacak toplantısında daha fazla parasal genişleme uygulama yolunda ilerlemeye devam ediyor.

Altın, Ortadoğu ve Ukrayna'daki çatışmalar ortasında merkez bankası alımları ve liman talebiyle desteklenerek bu yıl üçte birden fazla arttı.



