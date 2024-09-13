Altında rekor üstüne rekor! ECB'nin faiz kararı fiyatları vurdu

Altında rekor üstüne rekor! ECB'nin faiz kararı fiyatları vurdu

ECB'nin faiz kararı ve Fed'in faiz indirimine gideceği beklentilerinin ardından altın rekor kırmaya devam ediyor.

cumhuriyet.com.tr
13 Eylül 2024 Cuma, 11:35
Altında rekor üstüne rekor! ECB'nin faiz kararı fiyatları vurdu

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) ardından ABD Merkez Bankası'nın da (Fed) de faiz indirimine gideceği beklentileri, 50 baz puanlık bir indirim için güçlü gerekçeler olduğu değerlendirmeleriyle ons altın rekor tazelemeyi sürdürüyor.

Altında rekor üstüne rekor! ECB'nin faiz kararı fiyatları vurdu

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 2 bin 802 liradan işlem görüyor.

Altında rekor üstüne rekor! ECB'nin faiz kararı fiyatları vurdu

Dün, altının ons fiyatından bulduğu destekle alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,6 artışla 2 bin 789 liradan tamamladı. 

Altında rekor üstüne rekor! ECB'nin faiz kararı fiyatları vurdu

Altının gram fiyatı, bugüne de yükselişle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,5 artışla 2 bin 802 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 580 liradan, Cumhuriyet altını 18 bin 270 liradan satılıyor.

Altında rekor üstüne rekor! ECB'nin faiz kararı fiyatları vurdu

Dün 2 bin 558 dolarla rekor kapanış gerçekleştiren altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde artışla 2 bin 567 dolar seviyesinde bulunuyor.

Altında rekor üstüne rekor! ECB'nin faiz kararı fiyatları vurdu

Dünya genelinde ABD'de dün açıklanan Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verisi sonrası artan "yumuşak iniş" beklentileriyle risk algısı azalırken, haftanın son işlem gününde karışık bir seyir öne çıkıyor.

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