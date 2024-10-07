Asya borsaları yükselişte: Dolar Yen karşısında 7 haftanın zirvesinde

Yayınlanma: 07.10.2024 - 12:33

Güncelleme: 07.10.2024 - 12:33

ABD işgücü piyasasındaki güçlü veriler, resesyon korkularını ortadan kaldırırken faiz indirimi beklentilerinin azalmasına yol açtı. Bu gelişmelerin ardından Asya borsaları haftaya yükselişle başladı ve dolar, yen karşısında son yedi haftanın zirvesine ulaştı.

BÖLGESEL HİSSELERDE ARTIŞ

Japonya’nın Nikkei endeksi, yüzde 2,28 oranında değer kazanarak bölgesel hisselerdeki yükselişe öncülük etti. Hong Kong Hang Seng endeksi yüzde 1,45, Avustralya’nın endeksi yüzde 0,68 ve Güney Kore’nin Kospi’si yüzde 1,53 oranında artış kaydetti.

DOLAR YEN KARŞISINDA GÜÇLENİYOR

ABD dolarının yen karşısındaki yükselişi, Japon yetkililerin döviz hareketlerini izlemeye dair açıklamalarıyla hafifçe duraksasa da, dolar son olarak 148,49 yenden işlem gördü.

PETROL VE ALTIN FİYATLARINDAKİ GELİŞMELER

Ortadoğu'daki gerginliklere rağmen ham petrol fiyatları bir miktar geriledi. Brent petrolü varil başına 77,70 dolara, ABD'nin West Texas Intermediate petrolü ise 74,13 dolara düştü. Altın fiyatları da yüzde 0,35 oranında gerileyerek ons başına 2.643 dolara indi.