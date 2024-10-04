Euro ve dolar ne kadar oldu? 4 Ekim 2024 döviz fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar 34,2360 liradan, euro 37,8210 liradan güne başladı.
İstanbul serbest piyasada 34,2340 liradan alınan dolar, 34,2360 liradan satılıyor. 37,8190 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 37,8210 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 34,1300 lira, euronun satış fiyatı ise 37,7870 lira olmuştu.
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