Dünya Altın Konseyi'nden altın tahmini: Yükseliş devam edecek!
Dünya Altın Konseyi (WGC), altın yatırım ve talebindeki artışın devam edeceğini öngörüyor. Dünya Altın Konseyi Araştırma Başkanı Juan Carlos Artigos, altın yatırımında büyüme eğiliminin sürmesini beklediklerini, özellikle yatırım tarafında altın piyasasının doymuş görünmediğini ifade etti.
WGC'nin bu yılın üçüncü çeyreğine dair raporuna göre, altın talebi rekor seviyeye ulaştı. Artigos, bu artışta güçlü yatırım akışlarının devam etmesinin ve Hindistan'daki talebin beklenenden daha güçlü olmasının etkili olduğunu vurguladı.
FAİZ İNDİRİMLERİ FİYATLARI ETKİLEDİ
ABD ve Avrupa'daki politika faizinin düşürülmesinin altın bulundurmanın maliyetini azalttığını belirten Artigos, bu durumun altını daha cazip hale getirdiğini kaydetti. Ayrıca, son yıllardaki jeopolitik gerilimlerin talebi etkilediğine değinerek, yüksek fiyatların tüketici talebinde zorluklar yaratabileceğini söyledi. Örneğin, Çin’deki ekonomik büyümenin sınırlı kalması, yüksek fiyatlarla birleşince talep üzerinde olumsuz bir etki yarattı.
ARTAN RİSK YATIRIMI YÜKSELTİYOR
Artigos, insanların altını riskten korunma aracı olarak kullanma eğiliminde olduklarını ve risk arttıkça altına yatırım yapma ihtimalinin de yükseldiğini aktardı.
"ALTIN CAZİP HALE GELİYOR"
Altının enflasyon jeopolitik gerilimler ve piyasa dalgalanmalarına karşı etkili bir koruma aracı olduğunu dile getiren Artigos, "Dünyada faizler düştükçe altın daha cazip hale geliyor. Düşen faizler son dönemdeki yatırım girişlerini motive ediyor. Jeopolitik risklerin yüksek olduğu bir ortamda altına daha fazla yatırım akışı görebiliriz" şeklinde konuştu.
"SÜREÇ ZAMAN ALABİLİR"
Artigos, altın fiyatlarının hızlı bir şekilde artması durumunda, tüketici talebinin kısıtlı kalabileceğini belirtti. "Tüketiciler genelde yüksek fiyatlara uyum sağlamaya çalışır ancak bu süreç zaman alabilir. Fiyatlar çok hızlı artarsa, bu tüketim için zorluklar yaratabilir" dedi.
MERKEZ BANKALARININ TALEBİ GÜÇLÜ
Merkez bankalarının altın talebinin güçlü olduğunu kaydeden Artigos, "Ancak muhtemelen merkez bankalarının taleplerinin geçen yılın altında kalacağını düşünüyoruz. Altın satışına yönelik iştah yok ama rezerv artırma konusunda bazı taktiksel duraklamalar yaşandı" açıklamasında bulundu.
ABD SEÇİMLERİ YORUMU
Artigos, ABD'deki başkanlık seçimlerinin altın üzerindeki etkileri hakkında, "Analizlerimize göre, hem Trump hem de Harris başkanlıkları altına fayda sağlayabilir. ABD'deki borcun artışı, yatırımcılar arasında endişelere neden olabilir" şeklinde görüş belirtti.
ALTIN TALEBİ NE DURUMDA?
WGC'nin bu hafta yayımladığı "Altın Talep Eğilimleri" raporuna göre, küresel altın talebi yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 5 artarak 1.313 ton seviyesine ulaştı. Bu dönemde altın talebinin değeri yıllık bazda yüzde 35 artarak 100 milyar doları geçti. Ayrıca, üçüncü çeyrekte altın fiyatları üst üste rekorlar kırarak ortalama 2.474 dolara ulaştı.
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