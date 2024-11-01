Dünya Altın Konseyi'nden altın tahmini: Yükseliş devam edecek!

"ALTIN CAZİP HALE GELİYOR"

Altının enflasyon jeopolitik gerilimler ve piyasa dalgalanmalarına karşı etkili bir koruma aracı olduğunu dile getiren Artigos, "Dünyada faizler düştükçe altın daha cazip hale geliyor. Düşen faizler son dönemdeki yatırım girişlerini motive ediyor. Jeopolitik risklerin yüksek olduğu bir ortamda altına daha fazla yatırım akışı görebiliriz" şeklinde konuştu.