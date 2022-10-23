Araştırma sitesi yayımladı: İşte en nefret edilen milyarderler...

cumhuriyet.com.tr
23 Ekim 2022 Pazar, 07:00
<p>Yapılan bir araştırmayla atılan tweetler ve yapay zeka kullanılarak Dünya genelinde en çok  nefret edilen milyarderler belirlendi.</p>

Yapılan bir araştırmayla atılan tweetler ve yapay zeka kullanılarak Dünya genelinde en çok  nefret edilen milyarderler belirlendi.

<p>Bir ticari finans ve kredi araştırma sitesi, tüm dünya genelinde atılan tweetlere göre en nefret edilen milyarderleri derledi.</p> <p>Araştırma yapılırken milyarderlerden bahseden ve konuma göre sıralanan coğrafi etiketli tweetler toplanarak bir araya getirildi.</p> <p><em>İşte dünya genelinde en nefret edilen milyarderler...</em></p>

Bir ticari finans ve kredi araştırma sitesi, tüm dünya genelinde atılan tweetlere göre en nefret edilen milyarderleri derledi.

Araştırma yapılırken milyarderlerden bahseden ve konuma göre sıralanan coğrafi etiketli tweetler toplanarak bir araya getirildi.

İşte dünya genelinde en nefret edilen milyarderler...

<p><strong>DONALD TRUMP</strong></p> <p>En nefret edilen milyarderler listesinin tepesindeki isim eski ABD Başkanı Donald Trump oldu.</p> <p><strong>TÜRKİYE'DE DE</strong></p> <p>Araştırmaya göre Türkiye'de en nefret edilen milyarderi de Donald Trump oldu.</p> <p>Trump, 84 ülkede nefret ediliyor.</p>

DONALD TRUMP

En nefret edilen milyarderler listesinin tepesindeki isim eski ABD Başkanı Donald Trump oldu.

TÜRKİYE'DE DE

Araştırmaya göre Türkiye'de en nefret edilen milyarderi de Donald Trump oldu.

Trump, 84 ülkede nefret ediliyor.

<p><strong>JEFF BEZOS</strong></p> <p>Amerikalı yatırımcı 15 ülkede sevilmesine rağmen 6 ülkede de en nefret edilen milyarder oldu.</p>

JEFF BEZOS

Amerikalı yatırımcı 15 ülkede sevilmesine rağmen 6 ülkede de en nefret edilen milyarder oldu.

<p><strong>RUPERT MURDOCH</strong></p> <p>Medya patronu Murdoch, 4 ülkede nefret edilen isim.</p>

RUPERT MURDOCH

Medya patronu Murdoch, 4 ülkede nefret edilen isim.

<p><strong>MARK ZUCKERBERG</strong></p> <p>Facebook'un kurucusu Zuckerberg, 4 ülkede nefret edilen isim oldu.</p>

MARK ZUCKERBERG

Facebook'un kurucusu Zuckerberg, 4 ülkede nefret edilen isim oldu.

<p><strong>BİLL GATES</strong></p> <p>En sevilen milyarder olsa da Microsoft'un kurcusu, 3 ülkede nefret edilen listesinde ilk beşe girdi.</p>

BİLL GATES

En sevilen milyarder olsa da Microsoft'un kurcusu, 3 ülkede nefret edilen listesinde ilk beşe girdi.

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