Araştırma sitesi yayımladı: İşte en nefret edilen milyarderler...

Bir ticari finans ve kredi araştırma sitesi, tüm dünya genelinde atılan tweetlere göre en nefret edilen milyarderleri derledi.

Araştırma yapılırken milyarderlerden bahseden ve konuma göre sıralanan coğrafi etiketli tweetler toplanarak bir araya getirildi.

İşte dünya genelinde en nefret edilen milyarderler...