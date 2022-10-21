Euro/dolar paritesinde sınırlı düşüş: Euro ne kadar oldu? (21 Ekim 2022)

21 Ekim 2022 Cuma, 09:55

Merkez bankalarının agresif para politikaları nedeniyle önde gelen ekonomilerin enflasyon kontrol altına alınmadan resesyona girebileceği ve güçlenen doların yaratacağı tahribata dair süregelen endişelerle tahvil piyasasından çıkışlar hızlanırken, ekonomik belirsizliklere İngiltere Başbakanı Liz Truss'ın istifa etmesinin ardından eklenen siyasi risklerle yatırımcı fiyatlamaları zorlaştı.

ABD'de dün açıklanan makroekonomik veri ve şirket finansal sonuçlarının karışık sinyaller vermesi de halihazırda kırılgan olan risk iştahının azalmasına ve pay piyasalarında dalgalanmaların artmasına neden oldu.

"FED'İN POLİTİKASI, BİR SÜRE DAHA KISITLAYICI KALACAK"

Öte yandan dün Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker, yıl sonuna kadar faiz oranının yüzde 4'ün oldukça üzerine çıkmasının muhtemel olduğunu belirterek, "Para politikasının değiştirilmesi için enflasyonda sürekli bir düşüş görülmesi gerek. Bu nedenle Fed'in politikası, bir süre daha kısıtlayıcı kalacak" dedi.

Harker'ın açıklamalarının ardından 1-2 Kasım'daki toplantısında 75 baz puanlık faiz artırımına gitmesine kesin gözüyle bakılan Fed'in, aralıkta da faizleri aynı ölçüde yükselteceğine dair fiyatlamalar güçlendi.

Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de haftalık işsizlik başvuruları 214 binle beklentilerin altında kaldı. Philadelphia Fed İmalat Endeksi de ekimde eksi 8,7 ile sektörde daralmanın sürdüğüne işaret etti. Öte yandan ABD'de ikinci el konut satışları eylülde yüzde 1,5 azalarak üst üste 8'inci ayda da düşüş kaydetti.

Bu gelişmelerle dün New York borsasında satıcılı bir seyir izlenirken, Dow Jones endeksi yüzde 0,30, S&P 500 endeksi yüzde 0,80 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,61 değer kaybetti. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,27 ile Haziran 2008'den bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Dolar endeksi ise dün dalgalı bir seyir izlemesinin ardından bugün yeniden 113,1'i test etti. ABD'nin endeks vadeli kontratları yeni güne de satıcılı başladı.

EURO NE KADAR OLDU?

Serbest piyasada 18.1760 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 18.1780 lira olarak belirlendi.