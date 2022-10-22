Rusya Türkiye açıklaması: Ticaret hacmi 2025'e kadar 60 milyar dolara ulaşabilir
Rusya Ekonomik Kalkınma Bakan Yardımcısı Ilyichev, bu yılın ilk 9 ayında Rusya ile Türkiye arasındaki enerji ticaret hacminin geçen yıla göre iki katına çıktığını söyledi.
Rusya Ekonomik Kalkınma Bakan Yardımcısı Vladimir Ilyichev, katıldığı "Made in Russia 2022" uluslararası ihracat forumunda konuştu.
Vladimir Ilyichev, Rusya ile Türkiye arasındaki enerji ticaret hacminin 2025 yılına kadar 60 milyar dolara ulaşabileceğini söyledi.
Ilyichev, "Tahminlerimize göre, 2025 yılına kadar ülkelerimiz arasındaki ticaret cirosu 60 milyar dolara ulaşacak ve Azak-Karadeniz havzasındaki kargo cirosu da yılda yaklaşık 250 milyon ton olabilir" dedi.
Ilyichev, bu yılın ilk 9 ayında iki ülke arasındaki enerji ürünlerindeki (petrol, gaz, kömür) ticaret hacminin geçen yıla göre iki katına çıktığını vurguladı.
Ilyichev ayrıca, özellikle metalurji endüstrisi, kimya endüstrisi ve endüstriyel işleme (ahşap, selüloz, plastik, kauçuk) ürünlerinin Rusya'dan Türkiye'ye ihracatında artış olduğunu kaydetti.
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