Artan kasko fiyatları tüketici tercihlerini etkiledi

Kasko yaptırmayı düşünen katılımcılar ise yüzde 46,1 oranı ile en çok tam/full kasko kapsamını tercih ediyor.

Genel kaskoyu tercih edenlerin oranı yüzde 30,6 ve genişletilmiş kasko tercih edenlerin oranı yüzde 17,1. Dar/mini kasko (sınırlandırılmış teminatlı kasko) tercih edenlerin oranı ise yüzde 6,2’de kalıyor.

arabam.com’un geçtiğimiz ocak ayında yine kasko tercihleri ile ilgili gerçekleştirdiği araştırma sonuçlarına göre ise katılımcıların yüzde 60,9’u kasko yaptıracağını ve yüzde 39,1’i kasko yaptırmayacağını belirtmişti.