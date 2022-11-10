Artan kasko fiyatları tüketici tercihlerini etkiledi
Ülkemizde enflasyon, döviz kurlarındaki dalgalanmalar, araç değerlerindeki ve araçların hasar maliyetlerindeki yükseliş nedeniyle kasko fiyatlarında yüzde 100’ü aşan artışlar görüldü.
Hal böyle olunca araç sahiplerinin bir kısmı kasko teminatını değiştirme yöntemine giderken bir kısmı da kasko yaptırmaktan vazgeçmeye başladı.
2.el araç ilan platformu arabam.com, Türkiye’de otomobil sahiplerinin araç kaskoları ile ilgili düşüncelerini ve davranışlarını araştırdı.
Kasım ayında 907 kişinin dahil olmasıyla gerçekleştirilen araştırma sonuçlarına göre katılımcıların yüzde 52,5’i kasko yaptırmayacağını söylerken, yüzde 47,5’i kasko yaptıracağını söylüyor. Üstelik katılımcıların yüzde 71,9’u güncel kasko fiyatlarından haberi olmadığını belirtiyor.
Kasko yaptırmayı düşünmeyen araştırma katılımcılarına bunun sebepleri sorulduğunda yanıtlayıcıların yüzde 65,4’ü kasko maliyetleri arttığı için, yüzde 18,4’ü trafik sigortasının yeterli olacağını düşündüğü için, yüzde 16,2’si ise trafikte kendisine güvendiği için kasko yaptırmayacağını söylüyor.
Kasko yaptırmayı düşünen katılımcılar ise yüzde 46,1 oranı ile en çok tam/full kasko kapsamını tercih ediyor.
Genel kaskoyu tercih edenlerin oranı yüzde 30,6 ve genişletilmiş kasko tercih edenlerin oranı yüzde 17,1. Dar/mini kasko (sınırlandırılmış teminatlı kasko) tercih edenlerin oranı ise yüzde 6,2’de kalıyor.
arabam.com’un geçtiğimiz ocak ayında yine kasko tercihleri ile ilgili gerçekleştirdiği araştırma sonuçlarına göre ise katılımcıların yüzde 60,9’u kasko yaptıracağını ve yüzde 39,1’i kasko yaptırmayacağını belirtmişti.
Katılımcıların yüzde 53.4’ü tam/full kasko, yüzde 27,4’ü genel kasko, yüzde 19,2’si genişletilmiş kasko kullanacağını söylemişti.
O dönemde yanıtlayıcılar arasında dar/mini kasko kullanan ise hiç bulunmuyor.
Bu sonuca göre kasko yaptıran otomobil sahiplerinin, araçları için önlem almaktan çekinmediği gözlemleniyordu.
Aradan geçen 10 aylık süreçte ise çoğunlukla fiyat artışlarından dolayı tüketicilerin kasko yaptırma oranlarındaki düşüş ve kasko teminatlarında gittikleri bazı değişiklikler dikkat çekiyor.
Katılımcılara “trafik sigortası yaptırır mısınız?” sorusu sorulduğunda ise yanıtlayıcıların yüzde 78,6’sı evet yanıtını veriyor.
Kasko ve trafik sigortası yaptırma tercihi arasındaki yüzde 31,1’lik oran farkı dikkatleri çekiyor.
Trafik sigortası yaptırmayacağını söyleyen yüzde 21,4’lük kesime bunun sebepleri sorulduğunda ise katılımcıların yüzde 44,8’i trafik sigortası maliyetleri arttığı için, yüzde 41,4’ü aracı eski olduğu için, yüzde 13,8’i de kendisine değil karşı tarafa fayda sağlayacağı için trafik sigortası yaptırmayacağını açıklıyor.
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