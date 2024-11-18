Asgari ücret 2025 yılında ne kadar olacak? İşte tüm olası senaryolar
Asgari ücret zammı için geri sayım başladı. Çalışanlar ve işverenler, aralık ayında yapılacak toplantıların ardından zam oranlarını öğrenecek. Peki, asgari ücretteki artış ne kadar olacak? İşte tüm senaryolar...
Milyonlarca çalışanın heyecanla beklediği 2025 asgari ücret zammı için geri sayım başladı. Asgari ücret komisyonunun ilk toplantısını aralık ayında yapması planlanırken işçi ve işveren temsilcileri bu görüşmelerde yer alacak. Asgari ücret zammının yıl sonu enflasyonuna göre mi yoksa hedef enflasyona göre mi belirleneceği ise hala tartışma konusu.
ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLACAK?
Asgari ücret zam oranına dair çeşitli senaryolar kulislerde konuşuluyor. Asgari ücret pazarlığının yüzde 25-35 arasında bir artış talebiyle başlaması bekleniyor.
OLASI ASGARİ ÜCRET ZAM SENARYOLARI
Mevcut asgari ücret 17 bin 2 TL. Ocak ayında yüzde 25 zam yapılması durumunda yeni asgari ücret 21 bin 252 TL olacak.
Merkez Bankası'nın yüzde 44 enflasyon hedefi doğrultusunda yapılacak bir artışla yeni asgari ücret 24 bin 483 TL'ye yükselecek.
2025 enflasyon hedefi olan yüzde 21'lik artış durumunda ise asgari ücret 20 bin 572 TL olacak.
Enflasyon hedefinin üst bandı olan yüzde 26 artış ile asgari ücret 21 bin 422 TL’ye çıkacak.
Yüzde 30 zam yapılması halinde asgari ücret 22 bin 102 TL olacak.
Yüzde 40 zam gelirse yeni asgari ücret 23 bin 802 TL’ye ulaşacak.
Orta Vadeli Program'daki (OVP) enflasyon hedefi olan yüzde 41,5’lik bir artışla asgari ücret 24 bin TL seviyelerinde olacak.
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