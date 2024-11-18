Asgari ücret 2025 yılında ne kadar olacak? İşte tüm olası senaryolar

Milyonlarca çalışanın heyecanla beklediği 2025 asgari ücret zammı için geri sayım başladı. Asgari ücret komisyonunun ilk toplantısını aralık ayında yapması planlanırken işçi ve işveren temsilcileri bu görüşmelerde yer alacak. Asgari ücret zammının yıl sonu enflasyonuna göre mi yoksa hedef enflasyona göre mi belirleneceği ise hala tartışma konusu.