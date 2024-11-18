Asgari ücret yerinde saydı, miniklerin temel gıdalarının fiyatı arttı, anneler çaresiz: Bebeğe şekerli su

Yayınlanma: 18.11.2024 - 04:00

Güncelleme: 18.11.2024 - 04:00

Düşürülemeyen enflasyonun en fazla etkilediği kesimlerin başında bebekler ve çocuklar geliyor. İzmir’de beş bebeğin yanarak ölmesiyle yeniden gündeme gelen çocuk yoksulluğu derinleşiyor. Çocukların temel besin maddelerine, temiz içme suyuna, bebek bezine ve mamaya ihtiyaçları varken ailelerin bu giderleri karşılaması her geçen gün zorlaşıyor. Bir bebeğin aylık mama ve bez masrafı 3 bin 400 TL’yi geçiyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı İstanbul Planlama Ajansı’nın (İPA) verilerine göre bir önceki yılın ekim ayına göre bebek mamasında yüzde 58.92 artış kaydedildi. Ortalama bir marka 800 gr 0-6 ay bebek devam sütü geçen yılın ekim ayında 520 lira iken şu an 730 liraya ulaştı. Anneler bu devam sütünün 0-6 ay bebeklerin ortalama iki haftalık ihtiyacını karşıladığını söylüyor. Ailelerin bu kutulardan ayda en az iki tane alarak 1460 lirayı gözden çıkarması gerekiyor. Bebek mamasının yanı sıra bebek bezleri de cep yakıyor. Yenidoğan bir bebeğin günde ortalama 8-10 bez tükettiği belirtiliyor. Ortalama bir markanın 44’lü bebek bezi 320 lira.

Aileler bez masrafı için ise aylık en az altı paket bez alarak 1900 lira harcıyor. Bu hesaba göre ailelerin her ay bütçesinden en az 3 bin 400 lirayı bez ve mama masrafına ayırması gerekiyor. Her geçen gün biraz daha büyüyen bebekler için kıyafet, hijyen ürünleri gibi ihtiyaçları da bulunuyor.

BEBEKLER YETERSİZ BESLENİYOR

Derinleşen yoksulluğu ve bunun bir sonucu olarak etkilenen çocukları-bebekleri Derin Yoksulluk Ağı Kurucusu Hacer Foggo ile konuştuk. Foggo, artan mama ve bez fiyatlarının yoksulluk içinde yaşayan annelerin stres yaşamasına neden olduğunu ve bunun da bebeğe yansıdığını söyledi.

Mama alamayan annelerin daha ucuz mamalara yöneldiğini ya da şekerli su gibi besinlere yöneldiğini söyleyen Foggo, “Bu durum bebeğin yetersiz beslenmesine neden oluyor. Bilimsel araştırmalara göre, ilk 1000 gün çocuğun gelişimi için en önemli dönem diye açıklanıyor. İlk 1000 günde yetersiz beslenme, çocuklarda fiziksel ve zihinsel gelis¸im bozukluğunu ortaya çıkarıyor. Araştırmalar yine ilk 1000 gu¨nde annelerin ve bebeklerinin ihtiyaç duydukları besin destegˆi sağlanmış olmasının neredeyse 900 bin erken ölümü önlemiş olduğunu kanıtladı” diye konuştu.

TANE İLE BEBEK BEZİ ALIYORLAR

Bebek bezi konusunun da yoksul aileler için problem olduğunu söyleyen Foggo, annelerin tek bez almaya yöneldiğini onun dahi pahalı olduğunu kirayı ödemekte ve gıdaya erişmekte zorluk çektikleri için bebek bezi ve mamanın artık lüks ihtiyaç haline geldiğini belirtti. Foggo, bebek bezi, ped vb. temel ihtiyaçlarda bebeklerin ve annelerin sağlığı için KDV’nin kaldırılması gerektiğini vurguladı. Yerel yönetimlerinde en azından ayda bir paket bebek bezi sağlayabilecek bir proje geliştirmeleri gerektiğinin altını çizdi.