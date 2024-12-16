Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün ikinci kez toplanıyor: Masadaki rakamlar neler?
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025'te uygulanacak yeni asgari ücreti belirlemek için ikinci kez toplanıyor. Ekonomik veriler ve tarafların talepleri doğrultusunda pazarlık süreci başlayacak. Yeni ücretle ilgili artış oranlarının netleşmesi bekleniyor.
2025 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere Asgari Ücret Tespit Komisyonu, bugün ikinci toplantısını yapacak. Yaklaşık 7 milyon çalışanı doğrudan tüm toplumu dolaylı olarak ilgilendiren görüşmeler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde saat 14.30'da başlayacak.
PAZARLIK RESMEN BAŞLAYACAK
İlk toplantısını 10 Aralık’ta yapan komisyon, ikinci toplantıda Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcilerinden ekonomik veri ve raporları dinleyecek. Bu verilerin sunulmasının ardından asgari ücret pazarlıklarının resmen başlaması bekleniyor.
'ADİL BİR ASGARİ ÜCRET BELİRLEMEYİ ÜMİT EDİYORUZ'
Komisyonun ilk toplantısında açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Ekonomik göstergeleri titizlikle değerlendiriyoruz. Enflasyon oranı, vatandaşın alım gücü, işgücü piyasasının ihtiyaçları, ekonomik büyüme ve istihdamın korunması gibi faktörleri analiz ederek hem işçi hem de işveren tarafının memnuniyetini gözeten, adil bir asgari ücret belirlemeyi ümit ediyoruz" dedi.
TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar da toplantı sonrası yaptığı açıklamada, "Temennimiz, asgari ücretin makul bir seviyede oy birliği ile tespit edilmesi" ifadelerini kullandı.
MEVCUT ASGARİ ÜCRET NE KADAR?
Şu anda uygulanan asgari ücret, brüt 20 bin 2 lira 50 kuruş, net 17 bin 2 lira 12 kuruş seviyesinde. İşveren açısından toplam maliyet ise bir işçi için 23 bin 502 lira 94 kuruş olarak hesaplanıyor.
MUHTEMEL ZAM SENARYOLARI
Asgari ücrette zam oranlarına ilişkin kamuoyunda çeşitli beklentiler dile getiriliyor. Pazarlığın yüzde 25 ila yüzde 35 arası bir artışla başlaması öngörülüyor.
Farklı zam senaryolarına göre yeni asgari ücret şu şekilde hesaplanıyor:
Yüzde 20 zam: 20 bin 402 TL
Yüzde 25 zam: 21 bin 252 TL
Yüzde 30 zam: 22 bin 102 TL
Yüzde 35 zam: 22 bin 952 TL
Yüzde 40 zam: 23 bin 802 TL
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