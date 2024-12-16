Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün ikinci kez toplanıyor: Masadaki rakamlar neler?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün ikinci kez toplanıyor: Masadaki rakamlar neler?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025'te uygulanacak yeni asgari ücreti belirlemek için ikinci kez toplanıyor. Ekonomik veriler ve tarafların talepleri doğrultusunda pazarlık süreci başlayacak. Yeni ücretle ilgili artış oranlarının netleşmesi bekleniyor.

İHA
16 Aralık 2024 Pazartesi, 09:58
Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün ikinci kez toplanıyor: Masadaki rakamlar neler?

2025 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere Asgari Ücret Tespit Komisyonu, bugün ikinci toplantısını yapacak. Yaklaşık 7 milyon çalışanı doğrudan tüm toplumu dolaylı olarak ilgilendiren görüşmeler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde saat 14.30'da başlayacak.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün ikinci kez toplanıyor: Masadaki rakamlar neler?

PAZARLIK RESMEN BAŞLAYACAK

İlk toplantısını 10 Aralık’ta yapan komisyon, ikinci toplantıda Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcilerinden ekonomik veri ve raporları dinleyecek. Bu verilerin sunulmasının ardından asgari ücret pazarlıklarının resmen başlaması bekleniyor.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün ikinci kez toplanıyor: Masadaki rakamlar neler?

'ADİL BİR ASGARİ ÜCRET BELİRLEMEYİ ÜMİT EDİYORUZ'

Komisyonun ilk toplantısında açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Ekonomik göstergeleri titizlikle değerlendiriyoruz. Enflasyon oranı, vatandaşın alım gücü, işgücü piyasasının ihtiyaçları, ekonomik büyüme ve istihdamın korunması gibi faktörleri analiz ederek hem işçi hem de işveren tarafının memnuniyetini gözeten, adil bir asgari ücret belirlemeyi ümit ediyoruz" dedi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün ikinci kez toplanıyor: Masadaki rakamlar neler?

TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar da toplantı sonrası yaptığı açıklamada, "Temennimiz, asgari ücretin makul bir seviyede oy birliği ile tespit edilmesi" ifadelerini kullandı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün ikinci kez toplanıyor: Masadaki rakamlar neler?

MEVCUT ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Şu anda uygulanan asgari ücret, brüt 20 bin 2 lira 50 kuruş, net 17 bin 2 lira 12 kuruş seviyesinde. İşveren açısından toplam maliyet ise bir işçi için 23 bin 502 lira 94 kuruş olarak hesaplanıyor.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün ikinci kez toplanıyor: Masadaki rakamlar neler?

MUHTEMEL ZAM SENARYOLARI

Asgari ücrette zam oranlarına ilişkin kamuoyunda çeşitli beklentiler dile getiriliyor. Pazarlığın yüzde 25 ila yüzde 35 arası bir artışla başlaması öngörülüyor.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün ikinci kez toplanıyor: Masadaki rakamlar neler?

Farklı zam senaryolarına göre yeni asgari ücret şu şekilde hesaplanıyor:

Yüzde 20 zam: 20 bin 402 TL

Yüzde 25 zam: 21 bin 252 TL

Yüzde 30 zam: 22 bin 102 TL

Yüzde 35 zam: 22 bin 952 TL

Yüzde 40 zam: 23 bin 802 TL

Asgari Ücret Tespit Komisyonu asgari ücret Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tüik

En Çok Okunan Haberler