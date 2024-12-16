Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün ikinci kez toplanıyor: Masadaki rakamlar neler?

'ADİL BİR ASGARİ ÜCRET BELİRLEMEYİ ÜMİT EDİYORUZ'

Komisyonun ilk toplantısında açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Ekonomik göstergeleri titizlikle değerlendiriyoruz. Enflasyon oranı, vatandaşın alım gücü, işgücü piyasasının ihtiyaçları, ekonomik büyüme ve istihdamın korunması gibi faktörleri analiz ederek hem işçi hem de işveren tarafının memnuniyetini gözeten, adil bir asgari ücret belirlemeyi ümit ediyoruz" dedi.