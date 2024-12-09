Asgari Ücret Tespit Komisyonu yarın toplanıyor! Asgari ücrette masadaki rakamlar neler?
Asgari ücret için geri sayım sona ermek üzere. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı yarın! Yeni asgari ücret ne kadar olacak? Hangi zam oranları gündemde? İşte merak edilen rakamlar...
Asgari ücretin belirlenmesi için yapılacak ilk toplantı yarın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Peki, yeni asgari ücret ne kadar olacak? Masada hangi rakamlar var? İşte detaylar...
İLK TOPLANTI YARIN
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025 yılı itibarıyla geçerli olacak yeni asgari ücreti belirlemek üzere yarın ilk toplantısını yapacak. Toplantıya, işveren tarafını temsilen Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ve işçi tarafını temsilen Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) katılacak.
Toplantıda komisyonun çalışma takviminin netleşmesi bekleniyor. Türk-İş heyetine Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar başkanlık edecek. Komisyona, işçi temsilcisi olarak aşçı Selma Sayın, kuaför Nihan Koçak, karayollarında taşeron işçi Durmuş Öztürk ve basın mensubu Sezer Özseven de katılacak.
ÇALIŞANLARIN YÜZDE 40'I ASGARİ ÜCRETLİ
SGK verilerine göre, çalışanların yüzde 40’ı (6,6 milyon kişi) asgari ücretle, yüzde 34’ü (5,8 milyon kişi) asgari ücretin 1-2 katı arasında, yüzde 12,5’i (2,1 milyon kişi) ise asgari ücretin 2-3 katı arasında gelirle çalışıyor. Ocak ayında 1.087 lira olan ortalama günlük kazanç, ağustos ayında 1.262 liraya çıktı.
İŞÇİ TARAFININ TALEPLERİ
İşçi tarafının temel talepleri arasında, enflasyona ek olarak refah payı verilmesi bulunuyor. Öte yandan işveren kesimi de asgari ücret desteğinin devam etmesini istiyor. Şu anda işverenlere 700 lira asgari ücret desteği sağlanıyor. Bu desteğin süresi yıl sonunda sona eriyor.
GÜNDEMDEKİ RAKAMLAR
Mevcut asgari ücret, brüt 20 bin 2 lira, net 17 bin 2 lira olarak uygulanıyor. Bu tutardan SGK primi (yüzde 14) ve işsizlik sigortası primi (yüzde 1) kesintileri yapılıyor.
TCMB'nin 2024 yılı enflasyon tahmini yüzde 44, 2025 yılı tahmini ise yüzde 21. Bu oranlar zam hesaplamalarında dikkate alınıyor. Peki asgari ücret için masadaki rakamlar neler? İşte tüm asgari ücret tahminleri:
2025 ENFLASYON BEKLENTİSİ
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 2025 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 21 olarak revize etti. Bu oran üzerinden yapılacak bir zamla, asgari ücret 20 bin 572 liraya çıkabilir.
ENFLASYON BEKLENTİSİ VE REVİZE
Cumhurbaşkanının asgari ücreti bu oran üzerinden yukarı yönlü revize etmesi durumunda, yüzde 25'lik bir artış ile asgari ücret 21 bin 252 lira seviyesine yükselebilir.
ORTALAMA HESAP
2024 ve 2025 yılı enflasyon beklentilerinin ortalaması alındığında, yüzde 30-35 arasında bir artış yapılması bekleniyor. Beklenen yüzde 30’luk artışla asgari ücret 22 bin 102 liraya ulaşabilir.
22 BİN 500 LİRAYI GEÇİYOR
Yüzde 35’lik bir zam oranında ise asgari ücreti 22 bin 952 liraya çıkaracaktır.
2024 ENFLASYONU KADAR ZAM
Merkez Bankası, 2024 yılı için enflasyon hedefini yüzde 44 olarak belirledi. Bakan Şimşek'in tahminlerine göre yıl sonu enflasyonu yüzde 44-45 bandında kalabilir.
Yüzde 44’lük bir artışla asgari ücret 24 bin 482 liraya çıkabilir.
Yüzde 45’lik bir zam uygulanması durumunda ise asgari ücret 24 bin 652 liraya ulaşabilir.
YENİDEN DEĞERLEME ORANI NE DİYOR?
Yeniden değerleme oranı ile yapılacak bir artışta, ehliyet, pasaport, MTV gibi birçok kalemde yüzde 43,93’lük bir zam uygulanacak. Asgari ücrete bu oranla zam yapılması durumunda ise yeni ücret 24 bin 470 lira olacak.
2024 İLE AYNI ORAN KULLANILIRSA!
Geçen yıl, 1 Ocak 2023’te 8 bin 506 lira olan asgari ücret, 2024’te yüzde 99,86 artışla 17 bin 2 lira olmuştu.
Eğer aynı oran tekrar uygulanırsa 2025 yılı başında asgari ücretin 33 bin 980 lira 81 kuruşa çıkması bekleniyor. Bu beklenti, ana muhalefet partisi lideri Özgür Özel'in 30 bin TL önerisiyle de örtüşüyor.
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