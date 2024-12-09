Asgari Ücret Tespit Komisyonu yarın toplanıyor! Asgari ücrette masadaki rakamlar neler?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu yarın toplanıyor! Asgari ücrette masadaki rakamlar neler?

Asgari ücret için geri sayım sona ermek üzere. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı yarın! Yeni asgari ücret ne kadar olacak? Hangi zam oranları gündemde? İşte merak edilen rakamlar...

cumhuriyet.com.tr
09 Aralık 2024 Pazartesi, 11:20
Asgari Ücret Tespit Komisyonu yarın toplanıyor! Asgari ücrette masadaki rakamlar neler?

Asgari ücretin belirlenmesi için yapılacak ilk toplantı yarın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Peki, yeni asgari ücret ne kadar olacak? Masada hangi rakamlar var? İşte detaylar...

Asgari Ücret Tespit Komisyonu yarın toplanıyor! Asgari ücrette masadaki rakamlar neler?

İLK TOPLANTI YARIN

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025 yılı itibarıyla geçerli olacak yeni asgari ücreti belirlemek üzere yarın ilk toplantısını yapacak. Toplantıya, işveren tarafını temsilen Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ve işçi tarafını temsilen Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) katılacak.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu yarın toplanıyor! Asgari ücrette masadaki rakamlar neler?

Toplantıda komisyonun çalışma takviminin netleşmesi bekleniyor. Türk-İş heyetine Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar başkanlık edecek. Komisyona, işçi temsilcisi olarak aşçı Selma Sayın, kuaför Nihan Koçak, karayollarında taşeron işçi Durmuş Öztürk ve basın mensubu Sezer Özseven de katılacak.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu yarın toplanıyor! Asgari ücrette masadaki rakamlar neler?

ÇALIŞANLARIN YÜZDE 40'I ASGARİ ÜCRETLİ

SGK verilerine göre, çalışanların yüzde 40’ı (6,6 milyon kişi) asgari ücretle, yüzde 34’ü (5,8 milyon kişi) asgari ücretin 1-2 katı arasında, yüzde 12,5’i (2,1 milyon kişi) ise asgari ücretin 2-3 katı arasında gelirle çalışıyor. Ocak ayında 1.087 lira olan ortalama günlük kazanç, ağustos ayında 1.262 liraya çıktı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu yarın toplanıyor! Asgari ücrette masadaki rakamlar neler?

İŞÇİ TARAFININ TALEPLERİ

İşçi tarafının temel talepleri arasında, enflasyona ek olarak refah payı verilmesi bulunuyor. Öte yandan işveren kesimi de asgari ücret desteğinin devam etmesini istiyor. Şu anda işverenlere 700 lira asgari ücret desteği sağlanıyor. Bu desteğin süresi yıl sonunda sona eriyor.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu yarın toplanıyor! Asgari ücrette masadaki rakamlar neler?

GÜNDEMDEKİ RAKAMLAR

Mevcut asgari ücret, brüt 20 bin 2 lira, net 17 bin 2 lira olarak uygulanıyor. Bu tutardan SGK primi (yüzde 14) ve işsizlik sigortası primi (yüzde 1) kesintileri yapılıyor.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu yarın toplanıyor! Asgari ücrette masadaki rakamlar neler?

TCMB'nin 2024 yılı enflasyon tahmini yüzde 44, 2025 yılı tahmini ise yüzde 21. Bu oranlar zam hesaplamalarında dikkate alınıyor. Peki asgari ücret için masadaki rakamlar neler? İşte tüm asgari ücret tahminleri:

Asgari Ücret Tespit Komisyonu yarın toplanıyor! Asgari ücrette masadaki rakamlar neler?

2025 ENFLASYON BEKLENTİSİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 2025 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 21 olarak revize etti. Bu oran üzerinden yapılacak bir zamla, asgari ücret 20 bin 572 liraya çıkabilir.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu yarın toplanıyor! Asgari ücrette masadaki rakamlar neler?

ENFLASYON BEKLENTİSİ VE REVİZE

Cumhurbaşkanının asgari ücreti bu oran üzerinden yukarı yönlü revize etmesi durumunda, yüzde 25'lik bir artış ile asgari ücret 21 bin 252 lira seviyesine yükselebilir.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu yarın toplanıyor! Asgari ücrette masadaki rakamlar neler?

ORTALAMA HESAP

2024 ve 2025 yılı enflasyon beklentilerinin ortalaması alındığında, yüzde 30-35 arasında bir artış yapılması bekleniyor. Beklenen yüzde 30’luk artışla asgari ücret 22 bin 102 liraya ulaşabilir.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu yarın toplanıyor! Asgari ücrette masadaki rakamlar neler?

22 BİN 500 LİRAYI GEÇİYOR

Yüzde 35’lik bir zam oranında ise asgari ücreti 22 bin 952 liraya çıkaracaktır.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu yarın toplanıyor! Asgari ücrette masadaki rakamlar neler?

2024 ENFLASYONU KADAR ZAM

Merkez Bankası, 2024 yılı için enflasyon hedefini yüzde 44 olarak belirledi. Bakan Şimşek'in tahminlerine göre yıl sonu enflasyonu yüzde 44-45 bandında kalabilir.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu yarın toplanıyor! Asgari ücrette masadaki rakamlar neler?

Yüzde 44’lük bir artışla asgari ücret 24 bin 482 liraya çıkabilir.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu yarın toplanıyor! Asgari ücrette masadaki rakamlar neler?

Yüzde 45’lik bir zam uygulanması durumunda ise asgari ücret 24 bin 652 liraya ulaşabilir.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu yarın toplanıyor! Asgari ücrette masadaki rakamlar neler?

YENİDEN DEĞERLEME ORANI NE DİYOR?

Yeniden değerleme oranı ile yapılacak bir artışta, ehliyet, pasaport, MTV gibi birçok kalemde yüzde 43,93’lük bir zam uygulanacak. Asgari ücrete bu oranla zam yapılması durumunda ise yeni ücret 24 bin 470 lira olacak.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu yarın toplanıyor! Asgari ücrette masadaki rakamlar neler?

2024 İLE AYNI ORAN KULLANILIRSA!

Geçen yıl, 1 Ocak 2023’te 8 bin 506 lira olan asgari ücret, 2024’te yüzde 99,86 artışla 17 bin 2 lira olmuştu. 

Asgari Ücret Tespit Komisyonu yarın toplanıyor! Asgari ücrette masadaki rakamlar neler?

Eğer aynı oran tekrar uygulanırsa 2025 yılı başında asgari ücretin 33 bin 980 lira 81 kuruşa çıkması bekleniyor. Bu beklenti, ana muhalefet partisi lideri Özgür Özel'in 30 bin TL önerisiyle de örtüşüyor.

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