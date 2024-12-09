Asgari Ücret Tespit Komisyonu yarın toplanıyor! Asgari ücrette masadaki rakamlar neler?

YENİDEN DEĞERLEME ORANI NE DİYOR?

Yeniden değerleme oranı ile yapılacak bir artışta, ehliyet, pasaport, MTV gibi birçok kalemde yüzde 43,93’lük bir zam uygulanacak. Asgari ücrete bu oranla zam yapılması durumunda ise yeni ücret 24 bin 470 lira olacak.