Kabine bugün toplanıyor: Gündemde 'Suriye' ve 'asgari ücret' var

Yayınlanma: 09.12.2024 - 09:12

Güncelleme: 09.12.2024 - 09:13

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 2 hafta aranın ardından toplanıyor. Toplantının ana gündem başlığı Suriye'deki son gelişmeler olacak. Esad sonrası yeni dönemin yol haritası masaya yatırılıp, atılacak adımlar gözden geçirilecek.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı bugün Suriye gündemiyle toplanıyor. Beşar Esad'ın devrilmesinin ardından Suriye'de atılacak adımlar masaya yatırılacak. Diğer yandan yarın başlayacak asgari ücret görüşmeleri de ele alınacak.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Erdoğan'ın liderliğinde Saray'da toplanıyor. Kabine toplantısında iç ve dış siyasetteki gelişmeler, ekonomideki son durum, enflasyon ve fâhiş fiyatlar, terörle mücadele, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş ve artan gerilim ile İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının bölgeye yansımalarıyla ilgili gelişmelerin ele alınması bekleniyor.

ESAD SONRASI DÖNEMİN YOL HARİTASI ELE ALINACAK

Kabine toplantısında Suriye’de Esad rejiminin devrilmesi sonrasındaki süreç ele alınacak.

Erdoğan konuya ilişkin son açıklamasında, Şam rejiminin Türkiye'nin uzattığı elin kıymetini idrak edemediğine dikkat çekmiş, bundan sonraki süreçte huzurun hakim olduğu bir Suriye görmek istediklerinin altını çizmişti. Kabine'de Esad sonrası dönemin yol haritası masaya yatırılacak.

Ocak ayında yeniden göreve başlayacak olan Donald Trump'ın yeni döneminin bölgedeki sürece etkisi ele alınacak.

TERÖRLE MÜCADELE

Terörle mücadelede gelinen son aşamada masaya yatırılacak. Irak'ın kuzeyinde Zap'ta terör kilidi kapatıldı. Bölgedeki operasyonlar devam ediyor. İsrail'in Gazze ile başlayan Lübnan ile devam eden saldırıları toplantıda değerlendirilecek.

ASGARİ ÜCRET DE ELE ALINACAK

Gözler aralık ayı boyunca asgari ücret görüşmelerine çevrilecek. Komisyon için ilk toplantının tarihi 10 Aralık Salı olarak belirlendi. Asgari ücrete ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesindeki çalışmalar kurul üyelerine aktarılacak. Enflasyonla ve hayat pahalılığı ile mücadeleye dair ayrıntılar da ele alınacak.

Kabine Toplantısı sonrasında da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı "Millete sesleniş" konuşmasında yapacağı değerlendirmelere gözler çevrilecek.