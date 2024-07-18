Bakan duyurdu! TOKİ taksitlerinde ödeme değişikliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Toplu Konut İdaresi (TOKİ) konutları için ödeme yapanları ilgilendiren haberi duyurdu.
Bakan Kurum sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, TOKİ aylık taksitlerinde ödeme değişikliğine gidildiğini açıkladı.
Kurum, TOKİ aylık taksitlerinde artış oranı olarak TÜFE oranının referans alındığını açıkladı.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Kurum şunları kaydetti:
"TOKİ konutlarında oturan ve ödemeleri devam eden yüz binlerce vatandaşımızı ilgilendiren önemli bir haberimiz var.
Biliyorsunuz, TOKİ aylık taksitlerini memur maaş artışına göre düzenliyorduk.
Ama bu kez TÜFE oranını referans aldık. Artış oranını yüzde 49 yerine yüzde 24 olarak belirledik. Böylece taksit ödemelerinde vatandaşımıza yüzde 50 oranında katkı sağlamış olduk."
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