Bakan duyurdu! TOKİ taksitlerinde ödeme değişikliği

cumhuriyet.com.tr
18 Temmuz 2024 Perşembe, 10:35
Bakan duyurdu! TOKİ taksitlerinde ödeme değişikliği

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Toplu Konut İdaresi (TOKİ) konutları için ödeme yapanları ilgilendiren haberi duyurdu.

Bakan duyurdu! TOKİ taksitlerinde ödeme değişikliği

Bakan Kurum sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, TOKİ aylık taksitlerinde ödeme değişikliğine gidildiğini açıkladı.

Bakan duyurdu! TOKİ taksitlerinde ödeme değişikliği

Kurum, TOKİ aylık taksitlerinde artış oranı olarak TÜFE oranının referans alındığını açıkladı. 

Bakan duyurdu! TOKİ taksitlerinde ödeme değişikliği

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Kurum şunları kaydetti:

Bakan duyurdu! TOKİ taksitlerinde ödeme değişikliği

"TOKİ konutlarında oturan ve ödemeleri devam eden yüz binlerce vatandaşımızı ilgilendiren önemli bir haberimiz var.

Bakan duyurdu! TOKİ taksitlerinde ödeme değişikliği

Biliyorsunuz, TOKİ aylık taksitlerini memur maaş artışına göre düzenliyorduk.

Bakan duyurdu! TOKİ taksitlerinde ödeme değişikliği

Ama bu kez TÜFE oranını referans aldık. Artış oranını yüzde 49 yerine yüzde 24 olarak belirledik. Böylece taksit ödemelerinde vatandaşımıza yüzde 50 oranında katkı sağlamış olduk."

TOKİ Murat Kurum

En Çok Okunan Haberler