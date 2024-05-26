TOKİ'den millet bahçelerine ilişkin açıklama

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), açıklanan tasarruf tedbirleri kapsamındaki hususlar dikkate alınarak "2053 Net Sıfır Emisyon" hedefi çerçevesinde, yapımı devam eden millet bahçesi projelerinin tamamlanacağını duyurdu.

AA
Yayınlanma: 26.05.2024 - 13:28
TOKİ'den millet bahçelerine ilişkin açıklama
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı TOKİ'den yapılan açıklamada, iklim değişikliğiyle mücadele etmek, şehirlerdeki yeşil alan miktarını artırmak, vatandaşların sosyalleşebileceği güvenli mekanlar oluşturmak ve afet anlarında toplanma alanları kazandırmak amacıyla millet bahçeleri projelerinin gerçekleştirildiği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "81 ile 81 millet bahçesi" hedefi koyduğu hatırlatılan açıklamada, kimi kesimlerin bu hedefin önemini ve gerekliliğini kavrayamadığı, kimi kesimlerin de bir gerekçeleri olmadan, sadece siyasi kamplaşma uğruna, müzmin karşıtlıklarını sergilediği ifade edildi.

Şehirlere sosyal, ekonomik ve iklimsel katkı sağladıkça millet bahçelerinin öneminin anlaşıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Muhalefetin veya bazı basın yayın kuruluşlarının, yeşil alanı artıran, karbon emisyonunu düşüren ve vatandaşlarımıza sosyal bir yeşil hayat alanı sunan millet bahçelerine karşı çıkmalarını hayretle karşılıyoruz. Millet bahçesi projelerimizin, yurdumuzun dört bir yanındaki ilçelerimizden gelen talepler ve şehirlerimizin ihtiyaçları doğrultusunda yapım aşamaları, faaliyet verimliliği, bakımı gibi teknik meselelerin her bahçede ayrı ayrı kontrolü ve takibi yapılmaktadır.

Yaşanan 6 Şubat depreminin yaralarını sarmaya çalıştığımız için, şüphesiz önceliğimizi afet bölgesi ihya ve inşa etmektir. Ama yaşanan deprem, bize toplanma alanlarının da önemini bir kez daha işaret etmiştir. Bu anlamda altını çizmek gerekir ki açıklanan tasarruf tedbirleri kapsamındaki hususları dikkate alarak, 2053 Net Sıfır Emisyon hedefi kapsamında yapımı devam eden millet bahçesi projelerimizi tamamlayacağız."


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