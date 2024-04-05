Bakan Işıkhan paylaştı: İşte en çok iş bulan meslekler
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Açık İş İstatistikleri Araştırması'nın 2024 yılı birinci çeyrek sonuçlarına göre 330 bin 325 açık iş tespit ettiklerini bildirdi. Peki en fazla açık iş olan meslekler ve sektörler hangileri?
Bakan Işıkhan, araştırma sonuçlarının yer aldığı bir görsel de paylaştı.
Görsele göre, 19-29 Şubat tarihlerinde yapılan araştırma kapsamında, Türkiye genelinde açık iş oranı en yüksek olan sektörler gayrimenkul faaliyetleri, imalat, idari ve destek hizmetleri faaliyetleri olarak belirlendi.
En fazla eleman aranan 10 meslek ise şöyle...
Araştırma kapsamında en fazla açık iş yüzde 5,2 ile "konfeksiyon işçisi" olarak tespit edildi.
Makineci (dikiş)
Lojistik elemanı
Temizlik görevlisi
Satış danışmanı/uzmanı yardımcısı
Ayakkabı yapımcısı/ayakkabı imalatçısı
Servis elemanı (garson) yardımcısı
İnşaat işçisi
Ahşap mobilya imalatçısı
Gazaltı kaynakçısı (mig-mag kaynakçısı)
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