Bakan Işıkhan paylaştı: İşte en çok iş bulan meslekler

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Açık İş İstatistikleri Araştırması'nın 2024 yılı birinci çeyrek sonuçlarına göre 330 bin 325 açık iş tespit ettiklerini bildirdi. Peki en fazla açık iş olan meslekler ve sektörler hangileri?

cumhuriyet.com.tr
05 Nisan 2024 Cuma, 13:29
Bakan Işıkhan paylaştı: İşte en çok iş bulan meslekler

Bakan Işıkhan, araştırma sonuçlarının yer aldığı bir görsel de paylaştı.

Görsele göre, 19-29 Şubat tarihlerinde yapılan araştırma kapsamında, Türkiye genelinde açık iş oranı en yüksek olan sektörler gayrimenkul faaliyetleri, imalat, idari ve destek hizmetleri faaliyetleri olarak belirlendi.

En fazla eleman aranan 10 meslek ise şöyle... 

Bakan Işıkhan paylaştı: İşte en çok iş bulan meslekler

Araştırma kapsamında en fazla açık iş yüzde 5,2 ile "konfeksiyon işçisi" olarak tespit edildi. 

Bakan Işıkhan paylaştı: İşte en çok iş bulan meslekler

Makineci (dikiş)

Bakan Işıkhan paylaştı: İşte en çok iş bulan meslekler

Lojistik elemanı

Bakan Işıkhan paylaştı: İşte en çok iş bulan meslekler

Temizlik görevlisi

Bakan Işıkhan paylaştı: İşte en çok iş bulan meslekler

Satış danışmanı/uzmanı yardımcısı

Bakan Işıkhan paylaştı: İşte en çok iş bulan meslekler

Ayakkabı yapımcısı/ayakkabı imalatçısı

Bakan Işıkhan paylaştı: İşte en çok iş bulan meslekler

Servis elemanı (garson) yardımcısı

Bakan Işıkhan paylaştı: İşte en çok iş bulan meslekler

İnşaat işçisi 

Bakan Işıkhan paylaştı: İşte en çok iş bulan meslekler

Ahşap mobilya imalatçısı

Bakan Işıkhan paylaştı: İşte en çok iş bulan meslekler

Gazaltı kaynakçısı (mig-mag kaynakçısı) 

Bakanı Vedat Işıkhan meslek işkur Açık İş İstatistikleri

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