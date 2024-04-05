Bakan Işıkhan paylaştı: İşte en çok iş bulan meslekler

Bakan Işıkhan, araştırma sonuçlarının yer aldığı bir görsel de paylaştı.

Görsele göre, 19-29 Şubat tarihlerinde yapılan araştırma kapsamında, Türkiye genelinde açık iş oranı en yüksek olan sektörler gayrimenkul faaliyetleri, imalat, idari ve destek hizmetleri faaliyetleri olarak belirlendi.

En fazla eleman aranan 10 meslek ise şöyle...