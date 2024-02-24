Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor... Çalışma saatleri düşürülecek mi? Bakan Vedat Işıkhan açıkladı

Yayınlanma: 24.02.2024 - 14:34

Güncelleme: 24.02.2024 - 15:05

Çalışma saatleri düşüyor mu, mesai saatleri kısalacak mı soruları gündemde en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Dünyada birçok ülke, çalışma saatlerinin düzenlenmesi için pilot uygulama başlattı. Söz konusu düzenleme Türkiye'nin de gündeminde yerini aldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan Manisa'da gerçekleştirilen 'İş-Pozitif Kadın İstihdamı Projesi' bölge toplantısında, çalışma saatlerinin düşürüleceği yönünde yapılan haberler üzerine bir açıklamada bulundu.

Bakan Işıkhan, söz konusu iddiaların kendileri dışında çıkan yorum ve haberlerden kaynaklandığını ifade ederken; "Türkiye Yüzyılına yakışır bir iş kanunu ve çalışma hayatı konusunda elimizden geleni yapacağımızı belirtmek isterim" dedi.

Bakan Vedat Işıkhan şunları söyledi:

''Son günlerde çalışma hayatıyla ilgili bizim dışımızda çokça yorum ve haberler olduğunu görüyoruz. Tabi ki çalışma hayatı dinamik bir yapıya sahip. Biz daima işçimizin ve işverenimizin kazanılmış haklarını korumayı önceliyoruz. Devamında ise Türkiye Yüzyılına yakışır bir iş kanunu ve çalışma hayatı konusunda elimizden geleni yapacağımızı belirtmek isterim. Bu yüzden doğrudan bizden bir açıklama gelmediği sürece kamuoyunda yer alan haberlerin dikkate alınmaması gerektiğini belirtmek isterim.''

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