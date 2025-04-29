Bankaların rekabeti sürüyor! İşte 500 bin liranın aylık faiz getirisi

Bankaların rekabeti sürüyor! İşte 500 bin liranın aylık faiz getirisi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz indirimi süreci tersine döndü ve bankacılık sektöründe hem mevduat hem kredi faiz oranları hızla yükseldi. İşte banka banka aylık faiz getirileri...

Haber Merkezi
29 Nisan 2025 Salı, 20:11
Bankaların rekabeti sürüyor! İşte 500 bin liranın aylık faiz getirisi

AKBANK

Faiz Oranı: yüzde 48

Vade Sonu Tutar: 517.885 TL

Net Kazanç: 17.885 TL

Bankaların rekabeti sürüyor! İşte 500 bin liranın aylık faiz getirisi

GARANTİ BBVA

Faiz Oranı: yüzde 47

Vade Sonu Tutar: 517.512 TL

Net Kazanç: 17.512 TL

Bankaların rekabeti sürüyor! İşte 500 bin liranın aylık faiz getirisi

İŞ BANKASI

Faiz Oranı: yüzde 35,5

Vade Sonu Tutar: 513.227 TL

Net Kazanç: 13.227 TL

Bankaların rekabeti sürüyor! İşte 500 bin liranın aylık faiz getirisi

YAPI KREDİ

Faiz Oranı: yüzde 46,5

Vade Sonu Tutar: 517.326 TL

Net Kazanç: 17.326 TL

Bankaların rekabeti sürüyor! İşte 500 bin liranın aylık faiz getirisi

ING

Faiz Oranı: yüzde 48

Vade Sonu Tutar: 517.885 TL

Net Kazanç: 17.885 TL

Bankaların rekabeti sürüyor! İşte 500 bin liranın aylık faiz getirisi

DENİZBANK

Faiz Oranı: yüzde 48,5

Vade Sonu Tutar: 518.071 TL

Net Kazanç: 18.071 TL

Bankaların rekabeti sürüyor! İşte 500 bin liranın aylık faiz getirisi

CEPTETEB

Faiz Oranı: yüzde 50

Vade Sonu Tutar: 518.630 TL

Net Kazanç: 18.630 TL

Bankaların rekabeti sürüyor! İşte 500 bin liranın aylık faiz getirisi

FİBABANKA

Faiz Oranı: yüzde 49

Vade Sonu Tutar: 518.258 TL

Net Kazanç: 18.258 TL

Bankaların rekabeti sürüyor! İşte 500 bin liranın aylık faiz getirisi

QNB

Faiz Oranı: yüzde 48,5

Vade Sonu Tutar: 518.071 TL

Net Kazanç: 18.071 TL

Bankaların rekabeti sürüyor! İşte 500 bin liranın aylık faiz getirisi

ODEA

Faiz Oranı: yüzde 49

Vade Sonu Tutar: 518.258 TL

Net Kazanç: 18.258 TL

TCMB faiz banka faizleri

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