Bankaların rekabeti sürüyor! İşte 500 bin liranın aylık faiz getirisi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz indirimi süreci tersine döndü ve bankacılık sektöründe hem mevduat hem kredi faiz oranları hızla yükseldi. İşte banka banka aylık faiz getirileri...
AKBANK
Faiz Oranı: yüzde 48
Vade Sonu Tutar: 517.885 TL
Net Kazanç: 17.885 TL
GARANTİ BBVA
Faiz Oranı: yüzde 47
Vade Sonu Tutar: 517.512 TL
Net Kazanç: 17.512 TL
İŞ BANKASI
Faiz Oranı: yüzde 35,5
Vade Sonu Tutar: 513.227 TL
Net Kazanç: 13.227 TL
YAPI KREDİ
Faiz Oranı: yüzde 46,5
Vade Sonu Tutar: 517.326 TL
Net Kazanç: 17.326 TL
ING
Faiz Oranı: yüzde 48
Vade Sonu Tutar: 517.885 TL
Net Kazanç: 17.885 TL
DENİZBANK
Faiz Oranı: yüzde 48,5
Vade Sonu Tutar: 518.071 TL
Net Kazanç: 18.071 TL
CEPTETEB
Faiz Oranı: yüzde 50
Vade Sonu Tutar: 518.630 TL
Net Kazanç: 18.630 TL
FİBABANKA
Faiz Oranı: yüzde 49
Vade Sonu Tutar: 518.258 TL
Net Kazanç: 18.258 TL
QNB
Faiz Oranı: yüzde 48,5
Vade Sonu Tutar: 518.071 TL
Net Kazanç: 18.071 TL
ODEA
Faiz Oranı: yüzde 49
Vade Sonu Tutar: 518.258 TL
Net Kazanç: 18.258 TL
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