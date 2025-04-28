Prof. Dr. Hakan Kara'dan yüksek faiz açıklaması: 'Esas sıkılaşması şimdi başladı'

Yayınlanma: 28.04.2025 - 16:52

Güncelleme: 28.04.2025 - 16:52

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, reel sektörün borçlandığı ticari kredi faiz oranı tarihindeki en yüksek seviyelere ulaşmış durumda. Eski Merkez Bankası Başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Reel sektörün maruz kaldığı reel kredi faizi tarihi yüksek düzeylerde. Esas para politikası sıkılaşması şimdi başladı. Önümüzdeki aydan itibaren ekonomide yavaşlama ve enflasyonda düşüş şeklinde kendini göstermesini bekliyorum" ifadelerini kullandı.

REEL KREDİ FAİZLERİ TARİHİ ZİRVEDE

Kara'nın paylaştığı grafikte, 2015-2025 dönemine ait ticari kredi reel faiz verileri yer alıyor. 2022'de reel kredi faizlerinde büyük bir düşüş yaşanırken, 2023 itibarıyla faizler hızla toparlanarak pozitif seviyelere çıktı. 2024 yılında ise reel faiz oranları tarihi zirveye ulaşarak, kredi kullanımını sınırlayıcı etkilerinin artması ve iç talebin daralması bekleniyor.





Reel sektörün maruz kaldığı reel kredi faizi tarihi yüksek düzeylerde. Esas para politikası sıkılaşması şimdi başladı. Önümüzdeki aydan itibaren ekonomide yavaşlama ve enflasyonda düşüş şeklinde kendini göstermesini bekliyorum. pic.twitter.com/KVkOMG8Kvp — Hakan Kara (@ali_hakan_kara) April 28, 2025





Reel kredi faizi, reel sektörün enflasyon beklentileri ve ticari kredi faizleri kullanılarak hesaplanıyor. Ekonomistler, mevcut durumun büyüme hızında yavaşlama ve enflasyon oranlarında düşüş yaratabileceğine dikkat çekiyor.