Ticari kredi faizleri zirvede, reel sektörde gerçek yavaşlama yeni başlıyor: İş dünyasını korku sardı

Yayınlanma: 29.04.2025 - 04:00

Güncelleme: 29.04.2025 - 04:00

Merkez Bankası’na göre ticari kredilerde ortalama faiz yüzde 55’le zirveye çıktı. Ayrıca Prof. Dr. Hakan Kara’nın 2015-2025 dönemi için hesapladığı ticari kredi reel faiz oranları da bu açıdan çarpıcı detayla sunuyor.

Kara’nın tablosuna göre 2022’de yüzde 30’a varan oranlarda “eksi” reel faiz görülürken 2023’ün ikinci yarısından itibaren hızlı artışlar oldu ve bugün yüzde 15 düzeyinde bir reel faize ulaşıldı.

‘HERKES ZARAR ETTİ’

Kara, “Reel sektörün maruz kaldığı reel kredi faizi tarihi yüksek düzeylerde. Esas sıkılaşma şimdi başladı. Önümüzdeki aylarda ekonomide yavaşlama ve enflasyonda düşüş bekliyorum” dedi.

Yatırım ve Finans Danışmanı Emre Şirin de kurdaki belirsizlik ve baskılama politikalarına dikkat çekerek şöyle konuştu:

“Toplumun tüm kesiminin zarar ettiği bir ortam söz konusu. Kuru baskılama ve faiz üzerinden günü kurtarma politikaları uygulanıyor. Siyasi taraftaki belirsizlikler azalırsa ekonomide atılacak adımlar anlamlı olabilir.”

Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu ise bütçe açıklarına da dikkat çekerek yüksek faiz ortamında yatırım yapmanın imkânsız hale geldiğini belirtti ve şunu vurguladı:

“Bankalar ayın ilk günlerinde kredi limitlerini dolduruyor. Şirketler zorda.”

Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği Başkanı Berke İçten, kur politikasının satışları olumsuz etkilediğini belirterek “Fiyat tutturamıyoruz. Bu şartlarda alınacak krediyi de ödeyemeyiz” dedi.