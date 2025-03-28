Bayram öncesi faizsiz kredi fırsatları! Hangi banka ne kadar ihtiyaç kredisi veriyor?
Bayram dönemi yaklaşırken kredi talepleri belirgin şekilde artmış durumda. Bayram kredisi aramalarında geçtiğimiz döneme göre 7 katlık bir hacim artışı yaşandı.
2024 yılının aralık ayından itibaren yapılan toplam 750 baz puanlık faiz indirimi kredi faizlerinde düşüşe yol açtı.
Bu durum hem bireysel hem de ticari müşterilerin kredi taleplerini artırarak krediye olan ilgiyi zirveye taşıdı.
Özellikle bayram öncesi artan harcama talepleri ile birlikte, kredi kullanımına olan yoğun talep dikkat çekiyor.
MEVDUAT FAİZİ CAZİBESİNİ KORUYOR
Mevduat faizlerinde yaşanan düşüşe rağmen, yatırımcılar açısından mevduat hesapları hâlâ cazibesini koruyor.
TCMB’nin gecelik borç verme faiz oranını yüzde 46'ya çıkarması, mevduat getirilerini artırarak bu yatırım aracını daha avantajlı hale getirdi.
Ayrıca, Para Piyasası Fonları ve Günlük Mevduat hesapları da vadeli mevduata alternatif olarak tercih edilen ürünler arasında öne çıkıyor.
Peki hangi banka ne kadar kredi veriyor? İşte ayrıntılar…
TÜRKİYE İŞ BANKASI
Yeni Müşterilere Özel
Faiz Oranı: Yüzde 0 (Faizsiz)
Tutar: 55 bin TL
3 ay vadeli 25 bin TL’ye varan Taksitli Nakit Avans
1 ay vadeli 30 bin TL’ye varan Ek Hesap
GARANTİ BBVA
Yeni Müşterilere Özel
Faiz Oranı: Yüzde 0 (Faizsiz)
Toplam: 75 bin TL
3 ay vadeli, 50 bin TL'ye varan kredi
3 ay vadeli, 25 bin TL'ye varan taksitli nakit avans
ING
Yeni Müşterilere Özel
Faiz Oranı: Yüzde 0,99
Tutar: 50 bin TL
6 ay vadeli, 25 bin TL ihtiyaç kredisi
3 ay vadeli, 25 bin TL taksitli destek hesap
ENPARA.COM
Yeni Müşterilere Özel
Faiz Oranı: Yüzde 0 (Faizsiz)
Tutar: 50 bin TL
6 aya varan vade ile, 50 bin TL’ye kadar faizsiz ve masrafsız ihtiyaç kredisi
YAPI KREDİ
Yeni Müşterilere Özel
Faiz Oranı: Yüzde 0 (Faizsiz)
Toplam: 50 bin TL
6 ay vadeli, 25 bin TL'ye varan kredi
3 ay vadeli, 25 bin TL'ye varan taksitli nakit avans
AKBANK
Yeni Müşterilere Özel
Faiz Oranı: Yüzde 0 (Faizsiz)
Toplam: 55 bin TL
6 ay vadeli 30 bin TL'ye varan Kredi
3 ay vadeli 25 bin TL'ye varan Taksitli Avans
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