Bayram öncesi faizsiz kredi fırsatları! Hangi banka ne kadar ihtiyaç kredisi veriyor?

Bayram öncesi faizsiz kredi fırsatları! Hangi banka ne kadar ihtiyaç kredisi veriyor?
Haber Merkezi
28 Mart 2025 Cuma, 12:53
Bayram öncesi faizsiz kredi fırsatları! Hangi banka ne kadar ihtiyaç kredisi veriyor?

Bayram dönemi yaklaşırken kredi talepleri belirgin şekilde artmış durumda. Bayram kredisi aramalarında geçtiğimiz döneme göre 7 katlık bir hacim artışı yaşandı.

Bayram öncesi faizsiz kredi fırsatları! Hangi banka ne kadar ihtiyaç kredisi veriyor?

2024 yılının aralık ayından itibaren yapılan toplam 750 baz puanlık faiz indirimi kredi faizlerinde düşüşe yol açtı.

Bayram öncesi faizsiz kredi fırsatları! Hangi banka ne kadar ihtiyaç kredisi veriyor?

Bu durum hem bireysel hem de ticari müşterilerin kredi taleplerini artırarak krediye olan ilgiyi zirveye taşıdı. 

Bayram öncesi faizsiz kredi fırsatları! Hangi banka ne kadar ihtiyaç kredisi veriyor?

Özellikle bayram öncesi artan harcama talepleri ile birlikte, kredi kullanımına olan yoğun talep dikkat çekiyor.

Bayram öncesi faizsiz kredi fırsatları! Hangi banka ne kadar ihtiyaç kredisi veriyor?

MEVDUAT FAİZİ CAZİBESİNİ KORUYOR

Mevduat faizlerinde yaşanan düşüşe rağmen, yatırımcılar açısından mevduat hesapları hâlâ cazibesini koruyor.

Bayram öncesi faizsiz kredi fırsatları! Hangi banka ne kadar ihtiyaç kredisi veriyor?

TCMB’nin gecelik borç verme faiz oranını yüzde 46'ya çıkarması, mevduat getirilerini artırarak bu yatırım aracını daha avantajlı hale getirdi.

Bayram öncesi faizsiz kredi fırsatları! Hangi banka ne kadar ihtiyaç kredisi veriyor?

Ayrıca, Para Piyasası Fonları ve Günlük Mevduat hesapları da vadeli mevduata alternatif olarak tercih edilen ürünler arasında öne çıkıyor.

Bayram öncesi faizsiz kredi fırsatları! Hangi banka ne kadar ihtiyaç kredisi veriyor?

Peki hangi banka ne kadar kredi veriyor? İşte ayrıntılar…

Bayram öncesi faizsiz kredi fırsatları! Hangi banka ne kadar ihtiyaç kredisi veriyor?

TÜRKİYE İŞ BANKASI

Yeni Müşterilere Özel

Faiz Oranı: Yüzde 0 (Faizsiz)

Tutar: 55 bin TL

3 ay vadeli 25 bin TL’ye varan Taksitli Nakit Avans

1 ay vadeli 30 bin TL’ye varan Ek Hesap

Bayram öncesi faizsiz kredi fırsatları! Hangi banka ne kadar ihtiyaç kredisi veriyor?

GARANTİ BBVA

Yeni Müşterilere Özel

Faiz Oranı: Yüzde 0 (Faizsiz)

Toplam: 75 bin TL

3 ay vadeli, 50 bin TL'ye varan kredi

3 ay vadeli, 25 bin TL'ye varan taksitli nakit avans

Bayram öncesi faizsiz kredi fırsatları! Hangi banka ne kadar ihtiyaç kredisi veriyor?

ING

Yeni Müşterilere Özel

Faiz Oranı: Yüzde 0,99

Tutar: 50 bin TL

6 ay vadeli, 25 bin TL ihtiyaç kredisi

3 ay vadeli, 25 bin TL taksitli destek hesap

Bayram öncesi faizsiz kredi fırsatları! Hangi banka ne kadar ihtiyaç kredisi veriyor?

ENPARA.COM

Yeni Müşterilere Özel

Faiz Oranı: Yüzde 0 (Faizsiz)

Tutar: 50 bin TL

6 aya varan vade ile, 50 bin TL’ye kadar faizsiz ve masrafsız ihtiyaç kredisi

Bayram öncesi faizsiz kredi fırsatları! Hangi banka ne kadar ihtiyaç kredisi veriyor?

YAPI KREDİ

Yeni Müşterilere Özel

Faiz Oranı: Yüzde 0 (Faizsiz)

Toplam: 50 bin TL

6 ay vadeli, 25 bin TL'ye varan kredi

3 ay vadeli, 25 bin TL'ye varan taksitli nakit avans

Bayram öncesi faizsiz kredi fırsatları! Hangi banka ne kadar ihtiyaç kredisi veriyor?

AKBANK

Yeni Müşterilere Özel

Faiz Oranı: Yüzde 0 (Faizsiz)

Toplam: 55 bin TL

6 ay vadeli 30 bin TL'ye varan Kredi

3 ay vadeli 25 bin TL'ye varan Taksitli Avans

Faizsiz kredi Kredi Bireysel kredi

En Çok Okunan Haberler