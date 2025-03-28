Erdoğan imzayı atmadı: Emekli bayram ikramiyesi bugün de gecikti!

Yayınlanma: 28.03.2025 - 11:21

Güncelleme: 28.03.2025 - 11:21

Ramazan Bayramı'na bir gün kala, emekli bayram ikramiyelerinin 3 bin liradan 4 bin liraya çıkarılması kararı Meclis'ten geçti. Ancak AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası henüz alınmadığı için ikramiyelere yapılan zamlar henüz hesaplara yansımadı. 24 Mart'ta 3 bin lira olarak ödenen bayram ikramiyelerinin aradaki bin liralık farkının ne zaman yatacağı ise milyonlarca emekli tarafından merak ediliyor.

BUGÜN İMZA ATILMAZSA BAYRAMDAN SONRA ÖDENECEK

Farkların ödenmesi için AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararı imzalayıp Resmi Gazete'de yayımlanması gerekiyor. Erdoğan kararını bugün imzalarsa, aradaki farkın yarın emekli hesaplarına yatması bekleniyor. Ancak imza atılmazsa, bayram ikramiyeleri bayramdan sonra ödenecek.