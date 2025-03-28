Rekabet Kurumu onayladı: Dev bankanın satışı tamamlandı!

Yayınlanma: 28.03.2025 - 11:09

Güncelleme: 28.03.2025 - 11:09

Rekabet Kurumu, Odeabank'ın tek kontrolünün ADQ Financial Services LLC aracılığıyla nihai olarak Abu Dhabi Developmental Holding Company P.J.S.C. tarafından devralınması işlemine izin verdi.

Abu Dhabi Developmental Holding Company (ADQ), Odeabank'ın sermayesinin yüzde 96'sını satın almak için Bank Audi liderliğindeki konsorsiyumla anlaşma yapmıştı.

14 YIL SONRA EL DEĞİŞTİ

2012'de BDDK'dan sıfırdan kurulma lisansı alarak Türk bankacılık sektörüne giren Odeabank aradan geçen 14 yıl sonra el değiştirdi.

Cnbc-e'nin aktardığına göre anlaşmada, Bank Audi'nin yüzde 76,419 payının yanında, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (European Bank for Reconstruction and Development, "EBRD") yüzde 8,009, Uluslararası Finans Kurumu (International Finance Corporation, "IFC") yüzde 6,362, IFC FIG Investment Company S.a.r.l yüzde 3.426 ve Mohammad Hassan Zeidan yüzde 1,780 oranındaki paylarını ADQ'ya satmayı kabul etmişti.

ADQ'nun yaklaşık 250 milyar dolarlık büyüklüğü olduğu belirtiliyor.

2012'DE FAALİYETE BAŞLADI

Beyrut merkezli Bank Audi'nin Türkiye'deki yüzde 100 iştiraki olan Odeabank 28 Ekim 2011'de Türkiye'de mevduat bankası olarak kurulma iznini aldı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından 2 Ekim 2012'de faaliyet izni onaylanan Odeabank 533 milyon 520 bin TL ödenmiş sermayesi ile faaliyete başladı.

Ülke genelinde 15 şehirde 41 şubesi bulunan Odebank'ta yaklaşık 1300 kişi çalışıyor.